Por Beatriz Prieto |

El domingo 20 de agosto, la victoria de la Selección Femenina de Fútbol en el Mundial quedó ligeramente empañada por el abusivo beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Un reprobable y criticado comportamiento que ha dado pie a multitud de debates y opiniones a lo largo de la semana, entre los que también se ha pronunciado la periodista, colaboradora y ganadora de '¡Vaya vacaciones!', Cristina Porta, quien se mostró muy contundente contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Cristina Porta en '¡Vaya vacaciones!'

. Me parece que debería dimitir. No me vale el vídeo pidiendo disculpas", sentenció Porta ante las cámaras de Europa Press. La periodista recordó las declaraciones previas de Rubiales a su vídeo,, en las que insultaba a los críticos con su comportamiento. "Creo que Jennifer Hermoso tiene un papel fundamental. No hay que presionarla, porque, pero eso no se puede hacer", opinó Porta, antes de que saliera a la luz el comunicado de la jugadora.

La colaboradora subrayó que el beso de Rubiales era "inconcebible", razón por la que "debería dimitir. Deberían echarlo". "¿Sabes qué pasa? Que creo que no va a ocurrir. Ya han pasado cosas en la Federación muy heavys y su cabeza jamás ha peligrado, no sé por qué", añadía la catalana, pesimista, horas antes de que se conociera las intenciones de dimitir de Rubiales. Asimismo, Porta dejó claro que "no tengo nada en contra de él, pero la suma de errores con algo imperdonable, debería hacer que estemos todos luchando para que no siga".

"Es abuso de poder"

"Lo que ha pasado es imposible que lo dejemos pasar. A mí ahora mismo, me viene un hombre y me da un pico, y yo lo denuncio. Entonces, ya está", añadía Porta, indiferente no solo a las disculpas de Rubiales, sino también al "testimonio de Jennifer, porque estoy segura de que no es fácil para ella, es su trabajo". "No necesito escucharla, lo hemos visto todo. Es abuso de poder", recalcó la periodista, mencionando la primera declaración de Hermoso en la que confesaba que el gesto de Rubiales no le había gustado. "Si ha tenido que pasar algo tan fuerte para que caiga Rubiales, ni tan mal", concluyó la catalana.