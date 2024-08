Chábeli Iglesias se pronuncia sobre 'Los Iglesias' y tacha su "parte de reality" como "demasiado forzada"

Por Alejandro Burrueco Marín |

El programa de La 1 'Los Iglesias. Hermanos a la obra' lleva generando polémica desde su estreno el pasado 9 de agosto. La premisa de que los hijos de Isabel Preysler y Julio Iglesias les hagan reformas a las mansiones de otros famosos no ha convencido a los espectadores de la cadena pública. Chábeli Iglesias, rostro del programa junto a su hermano Julio Iglesias Jr, se ha pronunciado por primera vez sobre las críticas en una entrevista para El Mundo.

Chábeli Iglesias y Julio Iglesias Jr. en 'Los Iglesias. Hermanos a la obra'

La mayor de los Iglesias ha contado que, que es la decoración. "Siempre he dicho que no porque yo no me iba a poner bailar porque no sé hacerlo y", ha explicado la primer invitada de ' Tómbola ' sobre por qué sí aceptó este formato y no otros.

La decoradora ha relatado que querían replicar los programas de reformas de Estados Unidos como 'La casa de mis sueños', pero que "en España no ha funcionado tan bien". La diferencia es que en EEUU los protagonistas son anónimos, pero Iglesias ha concretado que la productora, Beta Entertainment, decía "que había que meter una parte de reality para que RTVE quisiera el programa".

¿Volvería a aceptar Chábeli iglesias?

Chábeli Iglesias ha admitido que para ella "toda esa parte guionizada de reality" es "demasiado forzada". Además, descubrió después de grabar que en España ya hubo un programa similar con los mismos problemas de audiencias que fue 'Masters de la reforma', producido por Shine Iberia, que está a cargo de 'MasterChef': "Si lo hubiera sabido, me lo hubiera pensado mejor".

El hecho de que sean personas adineradas quienes reciban las reformas a cuenta de RTVE ha sido una de las grandes críticas, pero Iglesias ha expresado que si ella y su hermano no fueran amigos de esas celebrities que aparecen "probablemente nunca hubieran aceptado formar parte de este formato". Lo que la hija de Preysler quería era un programa "divertido, amable y blanco" y se ha reiterado en que la idea de los famosos no salió de ellos.

La hermana mayor de Tamara Falcó ha afirmado que en una plataforma de streaming habría encajado mejor el formato porque "no hubiera hecho falta añadir esa parte de reality para que el público español lo viera". Sin embargo, prefería que los acogiese RTVE "porque quería que llegase a cuantas más personas mejor; también a través de su canal internacional".