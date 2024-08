TVE también critica 'Los Iglesias. Hermanos a la obra': "Los enchufes no siempre funcionan"

Por Fernando S. Palenzuela |

El programa del 7 de agosto de 'Lazos de sangre' tuvo como protagonistas a Ana Belén y Víctor Manuel. Después de la emisión del correspondiente reportaje, los colaboradores pasaban a comentar los principales aspectos de la carrera artística y vital del matrimonio de cantantes. Y entre todo lo que se habló, se tocó el tema de la exposición mediática a los hijos.

Marta Nebot en 'Lazos de sangre'

Los tertulianos debatían acerca de cómo algunos famosos se habían lucrado al exponer a sus hijos, tema que pasaba al debate sobre los hijos que siguen los pasos de sus padres. Gonzalo Miró apuntaba que. En base a esto, Marta Nebot se volvía muy crítica: "En las familias se puede tratar de arropar a las personas y acompañarlas en lo que quieran hacer".

La periodista viraba su discurso a los hijos de los Preysler, de quienes aseguraba que "se ha intentado por activa y por pasiva que presenten cosas en televisión con un éxito, digamos, cuestionable". De este modo, apuntaba directamente a Julio Iglesias Jr y Chábeli Iglesias, quienes tienen en emisión 'Los Iglesias. Hermanos a la obra', con unos datos muy alejados de lo que se podía esperar. "Yo creo que incuestionable", matizaba Jordi González con sorna sobre sus audiencias.

"Desde casa, todos los que lo estábamos viendo estábamos pensando, incluido cuando Isabel Preysler ha presentado programas, por qué le dan un programa a esta señora. O por qué le dan un programa a los hijos de estos señores", continuaba Nebot su argumentación. "Porque le gustará a los empresarios", respondía Nacho Montes. "Porque tienen los apellidos que tienen y porque alguien cree que el talento se hereda, y el talento no se hereda. Los enchufes no siempre funcionan porque si no das, no das", cerraba la periodista.

Más críticas a 'Los Iglesias'

'Los Iglesias. Hermanos a la obra' no solo está cosechando unos pésimos datos de audiencia que han llevado a Televisión Española a desterrarlo al late night del viernes, sino que ha provocado críticas negativas en redes sociales. Muchos usuarios han tildado de "vergonzoso" el hecho de que la televisión pública invierta dinero en un formato que se dedica a reformar las casas de los famosos.