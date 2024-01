Chanel aclara si tiene prohibido cantar 'SloMo': "Hay muchas cosas que no sabéis"

Por Almudena M. Lizana |

Desde el 18 de agosto de 2023, Chanel Terrero no ha vuelto a bailar 'SloMo' como lo hizo en Turín cuando representaba a España en el Festival de Eurovisión 2022. La cantante, que ha sacado su primer álbum debut llamado 'Agua', sí ha vuelto a interpretar el tema que llevó a España a conseguir el bronce en el certamen europeo, pero con una coreografía distinta.

De hecho,, pero sorprendió al hacer una nueva coreografía totalmente distinta a la que creó Kyle Hanagami para el Benidorm Fest y Eurovisión. Estos acontecimientos no han pasado desapercibidos entre los seguidores de Chanel, que se preguntan qué ocurre con la canción o con el baile de la misma.

Durante una entrevista en Los40 Global Show, Chanel Terrero ha aclarado a Tony Aguilar si tiene prohibido o no cantar 'SloMo'. "Nadie me ha prohibido cantar 'SloMo'. Esto no es lo que ha sucedido, obviamente yo sé que tú estás en todo y en las redes sociales puse: 'Porque hay muchas cosas que no sabéis'", recordaba la artista.

¿Lo contará en algún momento?

"Y de momento, no me apetece contarlas, pero yo no voy a dejar de interpretar esa canción en el escenario. Es una canción que nació hace dos años y que nació de una manera tan mágica y tan grande, esta canción ya no es mía, esta canción es de la gente, es vuestra", señalaba la artista, dejando claro que todavía no está preparada para explicar qué pasa con 'SloMo', pero indicando que nadie le ha prohibido cantarla y que no va a dejar de interpretarla en directo.