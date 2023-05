Por Daniel Tostón López |

Desde el documental "Anatomía de un Dandy", que repasaba la vida y trayectoria del escritor Francisco Umbral, hasta "El mundo fuera", sobre Alejandro Sanz, o la serie 'Raphaelismo', Charlie Arnaiz y Alberto Ortega han producido y dirigido numerosos documentales acerca de grandes figuras del imaginario español. En esta ocasión son los responsables de 'Supergarcía', un proyecto de tres capítulos acerca del mítico presentador radiofónico de deportes José María García. Los directores cuentan las dificultades de afrontar este reto, así como sus peculiaridades, en una entrevista para FormulaTV.

Charlie Arnaiz: Surge porque nos gusta romantizar y pensar que lo que hacemos deja un poso. En este sentido creo que Movistar y nuestra productora Dadá están en consonancia porque por la línea de no ficción existe una especie de voluntad de luchar contra ese alzhéimer que hay en este país de las grandes figuras. De la noche a la mañana, alguien que ha sido tan grande pasa a ser totalmente un desconocido. Nos encanta nuestro trabajo, esa labor de arqueología audiovisual, de recurrir a grandes figuras. Nos pasó también con Francisco Umbral, que era un escritor que había sido todo y había estado en todos los medios y de la noche a la mañana pasó a no hablarse de él. Y con García teníamos un caramelito de personaje, porque reúne todos los condicionantes.

Sabíamos que teníamos un contenido muy sensible pero también muy rico. Obviamente tienes desde el periodista de raza que comienza de lo más bajo y se convierte en un periodista que crea un estilo propio, que baja a los campos con las retransmisiones inalámbricas, la persona que revoluciona la Vuelta Ciclista a España que hasta aquel momento era un deporte muy aburrido y crea un espectáculo de algo que es un deporte muy aburrido de escuchar. Luego había una segunda capa que era la del poder, ese "Ciudadano Kane" ese "Ciudadano García" que le han llamado en algún artículo, porque ¿cómo es posible que alguien se pasase toda su vida luchando contra el llamado Imperio del Monopolio, que se le llenaba la boca a José María de hablar de él y termine tratando de crear otro emporio que luche contra él pero acabe devorado por esos mismos? Hay mucho ahí como de "Juego de Tronos", una guerra que yo creo que está muy bien retratada.

Es frustrante hacer entrevistas a gente que parece que ha vivido diez vidas

¿Qué ha sido lo más difícil de dirigir 'Supergarcía'?

Alberto Ortega: La labor de síntesis. Ha sido un trabajo primero poner todo en línea y luego ir acortando. Se han quedado muchísimos temas, muchísimos bloques. De hecho teníamos previstos un par de bloques humorísticos y no cabían ni por espacio ni por el tono. La historia ha ido yendo por unos derroteros de thriller, de historias de despachos, de poder, de ambición y en ese sentido hemos encontrado una buena ruta. Creemos que no es un documental de nicho, porque al principio decíamos que era un documental sobre deporte, pero no, al final el deporte es un elemento más y es casi un thriller donde ese equipo de investigación entra al almacén de García y va ordenando poco a poco esas cajas que en muchos sentidos están ordenadas y en otros no. Al principio decíamos: '¿Quién será este personaje de aquí?'. Luego poco a poco íbamos encajando las piezas y también dejábamos que el espectador fuera descubriendo a través de viajes en el tiempo los motivos por los que José María es como es.

El rodaje de 'Supergarcía'

Con todo ese material, ¿por qué se han quedado entonces en solo tres episodios?

C. A: Pensamos que era la estructura perfecta para abordar un tema así. El primer capítulo es un poco la introducción al personaje, porque damos por supuesto que mucha gente lo conoce, pero obviamente hace 21 años que se retiró y contábamos con que había otras personas que no iban a saber quién era. Por tanto, el primer capítulo te describe al personaje y te habla de cómo una persona que lo tenía todo en contra y con la voz menos radiofónica del mundo llega a alcanzar las cotas más altas de poder y se convierte en el periodista más famoso del país.

Hay un segundo capítulo que son los años de guerra, que se llama "Vietnam en las ondas", donde hablamos de los años de mayor conflicto con "El Larguero". Y luego un tercer capítulo donde existe esa redención del personaje. Tiene un momento histórico en el que José María mira a cámara y se despide de sus oyentes. Daos cuenta de que cuando Alberto y yo nos metemos en esta cruzada había un componente de cumplir algo que Jose María le debe a la gente, que es que les diga adiós, porque no lo hizo. Y hay un momento muy bonito que es la despedida profesional de José María García a todos sus oyentes.

A.O: También son tres capítulos porque, cuando tú enfocas un proyecto documental es muy difícil saber si vas a tener para dos capítulos o para seis, es imposible porque aún no te has metido en faena. El último capítulo siempre es complicado de afrontar, porque por un lado tienes que construir el final y añadir esas cosas que se te han quedado un poco descolgadas durante el resto de la serie. También tres episodios son presentación, nudo y desenlace, que es una estructura clásica, apostamos por ella y creemos que ha quedado redondo.

García nos dijo que en el documental le podían llamar desde hijo de puta hasta mafioso

¿Cómo ha sido enfrentarse a una figura como José María García?

A.O: Es una grandísima responsabilidad, porque al final tienes que condensar toda una vida. La verdad es que es un poco frustrante porque cuando haces tantas biografías dices: "Joe, ¡qué chiquitito me siento!", porque haces entrevistas a gente que parece que ha vivido diez vidas y tu estás aquí con esta gente que ha estado con lo más potente de la historia del periodismo, con otros artistas... y al final el obligarte a condensar en menos de tres horas toda una vida da vértigo. A lo mejor una frase mal puesta te cambia el sentido de todo un capítulo. En este sentido, como José María ha estado tan involucrado aportando su archivo personal ha sido vertiginoso. También una de las cosas que estamos empezando a ver es el tamaño de la figura de José María en la sociedad y en el terreno periodístico.

Hay una gran cantidad de periodistas que se nos acercan sin haber visto la serie y nos dicen que están deseando verla porque se dedican a lo que se dedican porque de pequeños escuchaban a Jose María García. Cuando estrenamos el tráiler con esa música de cabecera de 'Supergarcía' no imagináis la de veces que nos han dicho: "Mira, los pelos de punta". Es algo que está metido ya en el ADN, en el imaginario y en el cerebro de un montón de españoles que siguen parando a Supergarcía por la calle y le dicen: "Es que yo te escuchaba por la noche. Yo me dormía contigo". Eso es impagable. Entonces ahora crece un poco más ese sentimiento de responsabilidad y eres más consciente de lo que acabamos de hacer con este documental.

Mariano Rajoy y Arturo Pérez Reverte en 'Supergarcía'

El documental sigue un formato true crime en cuanto a su narrativa. ¿Este enfoque estaba pensado desde un principio o fue surgiendo en la investigación?

C.A: Estaba pensado desde el principio. De hecho, a priori la historia de Jose María García puede parecer una historia de deporte, pero es una historia de poder. El deporte es algo colateral a toda esta trama y aparecen deportistas y entrenadores, pero si nos quedamos con el personaje y su historia, lo que la gente va a ver es una trama de poder y ambición, entonces desde el principio lo tuvimos muy claro. Nos gustaba ese rollo thriller, que la gente fuese entrando. De hecho en los diez primeros minutos de la serie ya vas viendo otro tipo de narrativa que te lleva más a una película de ficción que a un documental.

Alberto Ortega, José María García y Charlie Arnaiz

El documental cuenta con los testimonios tanto de familiares de García como de compañeros o grandes nombres como Mariano Rajoy, Juanma Castaño, Vicente del Bosque, Arturo Pérez Reverte, Cristina Pardo o Iñaki Gabilondo entre otros, ¿hay algún que se os haya quedado en el tintero?

C.A: Sí, bastantes. Valdano, Míchel, Butragueño, Aznar, Florentino Pérez, Perico Delgado... y también José Ramón de la Morena. Con José Ramón fueron muchos intentos, más de ocho, pero no quiso, aunque lo hemos intentado con todos. Pero vamos, al no tenerlos esa parte se ha quedado cubierta gracias al archivo y a otras voces contrarias que reflejan también la parte menos amable de García.

Muchos de estos invitados son muy críticos con Jose María García, ¿cómo se tomó sus declaraciones?

C. A: Bien, es muy difícil. Poneos en la piel de que alguien hace una serie sobre ti y de pronto aparece tu principal enemigo criticándote y diciendo cosas sobre ti. Nosotros estuvimos reunidos con él y le preguntamos que cómo iba a ser la serie, porque al final es un personaje muy polémico y lo que nadie se va a creer es que solamente sean halagos y que José María García descendió de los cielos. Dijo: "Conmigo no tenéis ningún problema. A mí me pueden llamar desde hijo de puta hasta mafioso". Las dos cosas se le llaman en la serie y no nos ha hecho quitarlas, o sea que en ese sentido ha cumplido su palabra.

Eso dice mucho de él, al final yo creo que es un librepensador. De hecho, su círculo de amigos más cercano no es gente de izquierdas o de derechas, son gente que defiende su verdad y no le baila el agua a nadie y en ese sentido hemos sido muy libres a la hora de hacer la serie y creo que es uno de sus grandes aciertos. Al final la gente que no aparece no es porque no la hayamos llamado, es porque no han querido y eso dice mucho también de José María, que nos haya dado carta blanca incluso para hablar con sus enemigos.

Con José María García teníamos un caramelito de personaje, porque reúne todos los condicionantes

¿Hay algo que os haya dado José María García que no os esperabais?

A.O: Su agenda. Es acojonante. El primer día que nos sentamos con él le dijimos que queríamos que participara cierta gente, pero que no sabíamos si él tendría los contactos... y se puso: "¿A quién queréis? ¿Al rey? ¿A Rafa Nadal?". Y luego su predisposición a hacer de todo, como los seguimientos que hemos hecho en Luarca, en Marbella, en Madrid, seguirle a entregas de premios, nos ha dejado meter la cámara en el coche con él, en su casa... No esperábamos que se involucrase tanto y no ha habido un no.

C. A: Y su parte familiar también. Es la primera vez que aparecen sus hijos en la serie, pues nunca habían aparecido en los medios hablando sobre su padre, sobre todo Pepe García que es el mayor y huye totalmente de los focos y las cámaras. Por primera vez aparece hablando sobre su padre aunque no fuera nada fácil para él, pero hay una vertiente inédita que no esperábamos y al final hemos podido conseguir.

Ambos habéis hecho ya mucho trabajo de documental acerca de grandes nombres del imaginario español, ¿en qué se diferencia Jose María García de los demás?

A.O: Pues que ha costado muchísimo ver a la persona detrás del personaje. Es un personaje con muchas capas, pues de pequeño sabía que lo tenía todo en contra por su físico y su voz poco radiofónica y el tío lo tenía claro y en ningún momento se quitó esa armadura excepto en un momento en el que se arropa con sus nietas desde una posición de retiro. Ahí comprendes que en todos esos años de carrera había un José María distinto a lo que puede ser ahora, que es más familiar y sonriente, que apenas tiene fotos sonriendo o con cara de amable.

Inicio de 'Supergarcía'

Por último, están preparando un documental sobre David Bisbal, además de otros proyectos ¿qué nos pueden avanzar?

A.O: Bueno, del documental de Bisbal estamos haciendo la producción ejecutiva, lo está dirigiendo Alexis Morante y se estrenará en los próximos meses en Movistar Plus+. Sobre los próximos proyectos hay cosas interesantes tanto en el ámbito del biopic como en otras temáticas totalmente diferentes. También estamos con la tercera temporada de 'La matemática del espejo' en La 2 y abriendo campo en la parte de formatos televisivos, así que muy contentos.