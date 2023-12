Choque de gustos en 'First Dates': a uno el tamaño le importa y el otro tiene el "culito muy estrecho, tesoro"

Por Redacción |

El debate de si el tamaño importa se ha vuelto a tratar en 'First Dates' en la cena entre Sergio y Alejandro. Fueron leyendo preguntas que tenían que responder durante la cita y llegó justo esta cuestión. Eso sí, antes vino la del rol, a la cual el primero respondió que "en la variedad está el gusto. Ni activo ni pasivo; versátil", mientras que el segundo afirmaba ser solo "pasivo".

Sergio, en 'First dates'

A Sergio no le pareció nada bien esto que acaba de escuchar y así lo hizo estando a solas ante la cámara: "No estoy nada de acuerdo.. Tienes que probar de todo, tienes que innovar, con juguetes, en distintos sitios... yo estoy abierto a todo. A mí que sea solo pasivo, me aburre".

Pero volvemos a la cuestión del tamaño. Cuando Alejandro dijo que para él sí, Sergio se quedaba atónito, a lo que el primero se defendía así: "Hombre, no te vas a encontrar una cosilla...". Sin embargo, el otro lo tenía claro: "Yo de pasivo prefiero pequeña. Mi culito es muy estrecho, tesoro". Para seguirse justificando el que había dicho que sí, comentaba que "no es lo mismo una cosa que sea así, que así (moviendo la distancia entre sus dedos), pero ahí están los gustos de cada de persona.

Última pregunta...

En definitiva, a los dos les acabó resultando importante, aunque cada uno acababa prefiriendo tamaños opuestos. Después llegó la pregunta de si donde hay pelo hay alegría, y mientras que Alejandro generalizó con un "no me suele gustar, pero un poco sí", Sergio fue zona por zona: en las piernas le gusta, en el sobaco nada y "en el culo... ¿perdona?".