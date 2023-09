Hallan muerto a un comensal de 'First Dates' en Cuenca tras varios días sin localizarlo

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Bomberos, policía y miembros de Protección Civil se pusieron manos a la obra para encontrar a Enrique López Sáez, a quien se le perdió la pista en la noche del 14 al 15 de septiembre en las inmediaciones de un mirador de Cuenca. Finalmente, la desaparición del que fuera comensal de 'First Dates' no ha tenido un buen desenlace, ya que han hallado su cuerpo sin vida el 23 de septiembre cuando tan solo tenía 22 años. Durante estos días en los que no se localizaba al joven, muchos usuarios de redes sociales han difundido una fotografía de Kike López y, además, se ha realizado un llamamiento en el certamen Estival Cuenca, debido a que trabajaba un familiar suyo.

Enrique López Sáez y Carlos Sobera en 'First Dates'

Enrique López Sáez visitó el programa de citas de Cuatro en 2021 y su paso dejó huella en el formato. Carlos Sobera preguntó al joveny su respuesta fue un tanto inesperada:. La cosa no se quedó ahí y Kike López continuó: "Es que me gustan los yonkis, que esté en un banco,. Esos me gustan a mí".

Carlos Sobera no daba crédito a la situación y el joven fue más allá explicando quién era para él la gente de bien: "Los macarras con la ceja bien partida, los aros, el chándal. Para mí esa es la gente de bien, no los que van con náuticos y el fachaleco". En su aparición en el programa de Warner Bros. confesó que estos comentarios que estaba haciendo no iban a sentar bien a algunos miembros de su familia, entre los que se encontraba su madre, Rosa Pilar Sáez, una exconcejala del ayuntamiento de Hellín, en Albacete, por el Partido Popular.

Kike López se identificaba con Verónica Forqué

Durante su participación en 'First Dates' también comentó que se veía reflejado en Verónica Forqué cuando interpretaba en "Kika" el papel protagonista: "Voy en el metro y me enamoro. Y me voy de fiesta, me lío con uno y me enamoro". De hecho, esa facilidad para enamorarse se vio en su cita, con la que compartía muchas cosas y con la que decidió tener un segundo encuentro.