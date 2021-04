Telecinco ha emitido este viernes, 16 de abril, la tercera semifinal de la segunda edición del programa 'Got Talent España', y en ella ha actuado 14 de los concursantes que pasaron durante las audiciones, entre las que se encontraba la joven Elsa Tortonda, de 16 años, que se ha subido al escenario para emocionar al público con su voz.

Paz Padilla se emociona junto a Edurne

Durante su actuación, la chica ha interpretado la canción "Al Alba", original de Luis Eduardo Aute, en la que se habla de la pérdida del amor, y en la que se pueden escuchar versos como "presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío, al alba", algo que ha emocionado sobremanera a uno de los miembros del jurado.

"No quería que amaneciera, porque no quería que se fuera mi amor"

Paz Padilla ha llorado durante la actuación, siendo arropada por su compañera de mesa, Edurne. Tras finalizar la canción, la cómica le ha comentado a la concursante que "he llorado tantas veces así, y las que me quedan. Esto es lo que tiene la música, que te conecta con el amor, y me has ayudado a conectar con mi amor, con mi alma gemela, con el amor de mi vida".

Finalmente, la miembro del jurado ha dicho que "hoy lloro de amor, porque cuando se ama tanto a alguien, yo la única manera que tengo de sacarlo es llorando. ¿Sabes cuántas veces he llorado por las noches porque no quería que amaneciera, porque no quería que se fuera mi amor? Pero quiero que todas las personas que vivan un amor como el que yo he vivido, que hayan vibrado tanto como yo con tu canción", ante lo que la concursante no ha podido hacer más que dar un "gracias", visiblemente emocionada.