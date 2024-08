El creador de 'La Casa del Dragón' defiende la T2: "Nos aburriríamos si todo fuera dragones contra dragones"

Por Alejandro Rodera |

Durante los dos últimos meses hemos vivido intensamente la emisión de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'. Tras la muerte de Lucerys entre las fauces de Vhagar (y una vez superado el peaje de los dos años de espera entre tandas), finalmente hemos podido disfrutar de la nueva entrega al completo y, como era de esperar, el equipo creativo liderado por Ryan Condal nos ha dejado momentos para el recuerdo y alguna que otra decisión que ha dividido al público.

Daemon y Rhaenyra en 'La Casa del Dragón'

Con motivo de la emisión del octavo y último episodio de la segunda temporada de serie, desde FormulaTVen la que el propio Condal ha analizado los puntos de inflexión del último episodio, además detras el controvertido corte que nos ha dejado sin la esperada Batalla del Gaznate en este segundo bloque.

"Uno de los desafíos de hacer televisión a cualquier escala, incluso en esta que puede parecer de recursos infinitos (aunque eso nunca sea así), es que, como showrunner, siempre tienes que equilibrar la narrativa con los recursos que tienes para contar la historia", arranca el productor ejecutivo, añadiendo que al replantearse el plan global de la serie terminaron por decantarse por realizar cuatro temporadas, como os contamos previamente.

Y en ese incesante balancín de recursos-narrativa, el siguiente choque bélico se quedó sin espacio en la segunda tanda. "Quisimos proporcionarle a la Batalla del Gaznate, que es seguramente el segundo evento de acción más esperado de la serie, el tiempo y el espacio que merecía. Cualquiera que haya visto el final de la segunda temporada ha comprobado que nos dirigimos hacia ahí y que ese evento tendrá lugar dentro de poco en lo que respecta a la historia. Es lo más grande que hemos tenido que hacer hasta el momento, así que queríamos tener el margen para hacerlo de manera satisfactoria. Además, queríamos generar anticipación. Sé que todo el mundo quiere que volvamos cada verano, pero la serie es muy compleja. Estamos haciendo varias películas por temporada. Pido disculpas por la espera, pero la Batalla de Reposo del Grajo y la Cosecha Roja demuestran que saldremos victoriosos con la Batalla del Gaznate".

Apuntes sobre el final

Además de referirse al próximo gran evento de la serie, Condal no ha perdido la oportunidad para diseccionar algunos de los momentos más relevantes del 2x08, como las consecuencias del último cara a cara entre Alicent y Rhaenyra: "Tanto Rhaenyra como Alicent han evolucionado muchísimo en esta temporada. Alicent ha pasado por grandes cambios hasta llegar a ese plano final ante el horizonte, que fue grabado realmente en Gales. En ese final vemos la comparación entre Rhaenyra, atrapada entre las estanterías de Rocadragón y la decisión que debe tomar sobre el futuro, y Alicent, que se ha liberado en muchos sentidos, aunque también se plantea el camino que ha designado para su familia".

Y, como ya hiciera la directora del capítulo, Geeta Vasant Patel, el showrunner y cocreador ha reflexionado sobre la inquietante visión de Daemon al tocar el árbol arciano de Harrenhal: "En este mundo hay 17 dragones y en el mundo en el que conocimos a Daenerys no había ninguno. Daemon no tiene ni idea de quién es ella, podría ser su futura hija con Rhaenyra, pero siente que se le ha mostrado por algo en concreto. Rhaenyra ya piensa en esa idea del príncipe prometido, y Daemon podría interpretar que es ella. En cualquier caso, no quiero hacer ninguna interpretación extraña sobre una profecía que tiene que resolver George R.R. Martin".

Sin embargo, Condal sí ahonda en la razón que les llevó a introducir esta oscura secuencia con ecos de 'Juego de Tronos': "'La Casa del Dragón' es la precuela de una de las series más famosas de la historia, tiene que haber alguna conexión. Como hay tal diferencia temporal, ningún personaje de nuestra era está vivo en 'Juego de Tronos'. Aun así, siempre buscamos los enlaces. Nos interesa mucho la idea de cómo una profecía y los ideales mesiánicos ligados a historias como esta, o como 'Harry Potter' o 'Star Wars', se interpretan en el mundo de George, donde no hay nada que sea blanco o negro".

Rhaenyra y Alicent en 'La Casa del Dragón'

Que no pare la Danza

Aparte de desgranar lo que ya hemos visto, Condal también ha puesto sobre la mesa lo que está por venir en la tercera temporada, la cual ya están "escribiendo activamente" de cara a rodarla en 2025. El guionista ha confirmado que Daeron será presentado finalmente en la próxima entrega. Además, ha asegurado que la historia de Otto Hightower, a quien hemos visto atrapado en un lugar indeterminado, "no ha terminado". Sin embargo, no se ha mostrado tan tajante al hablar de la supuesta muerte de Fuegosol, el dragón de Aegon, y acerca de si la trama de Rhaena implica la eliminación de Nettles, la semilla de dragón que en 'Fuego y Sangre' se convertía en jinete de Robaovejas.

"Lo interesante de adaptar 'Fuego y Sangre' es cómo interpretamos las versiones de los tres historiadores del libro. No intentamos contar la verdad objetiva, brindamos la versión televisiva de una verdad objetiva, y cada lector es libre de interpretarlo como quiera. Hay muchos senderos de interpretación y la historia de Rhaena es uno de esos caminos. Eso sí, no nos tomamos estas decisiones a la ligera, en muchos casos lo planeamos con temporadas de antelación", expresa Condal.

Por tanto, podemos esperar que la aventura de Rhaena sea troncal en el futuro de la serie, aunque no será el único punto de interés de la tercera entrega. "Hay muchos eventos geniales que ya estamos escribiendo en la tercera temporada. Si la segunda temporada era la Guerra Fría, con algunos momentos de conflicto explosivo, en la tercera todo se calienta hasta el final de la guerra. Habrá momentos gigantes y espectaculares, pero también momentos repletos de matices para los personajes. Algunos de mis eventos favoritos están por venir", apuntala el showrunner.

Aemond y Helaena en 'La Casa del Dragón'

El baile entre las batallas y las conspiraciones

En cuanto al proceso creativo que ha liderado durante los últimos años en la precuela de 'Juego de Tronos', Condal reflexiona acerca de dos importantes dualidades que han tenido que armonizar. "Al estar a cargo de este mundo, tenemos que hacer una adaptación emocionante, pero sabemos que siempre habrá gente que no haya leído el libro y otra que sí conozca la historia al dedillo, así que intentamos estar al servicio de ambos lados. Queremos hacer una serie bien ejecutada con personajes elaborados y también buscamos respetar un libro que amamos al igual que los fans. Y hacemos esto con la idea de que todo eso pueda coexistir en armonía, pero somos conscientes de que no siempre es posible", comenta.

"Aun así, esperamos que 'La Casa del Dragón' se vea como una versión fiel de 'Fuego y Sangre'. No hacemos nada simplemente por impactar de manera gratuita, pero sí tenemos que interpretar las cosas de formas nuevas e inesperadas y aportar nuevas capas y profundidades al libro, que muchas veces, de manera intencionada, no te cuenta por qué pasaron ciertas cosas o se salta de un evento a otro. Eso nos gusta porque podemos buscar la forma de ir de un punto a otro", reconoce Condal.

Al caminar por esa fina línea, habrá guiños que serán interpretados de diferente manera por los espectadores en función de su bagaje con la franquicia. Uno de esos momentos es la conversación entre Helaena y Aemond del 2x08, en la cual la soñadora le dice a su hermano que morirá y no podrá hacer nada para remediarlo. ¿Nos encontramos ante un spoiler descarado?

"No fingimos que nadie ha leído el libro o que no existe una Wikipedia que está a una búsqueda de Google de distancia para descubrir qué pasará en la historia. Habría sido absurdo escribir la primera temporada esperando que nadie supiera que Viserys iba a morir al final. Las sorpresas llegan a través de los matices de los personajes y los procesos que les llevan a tomar sus decisiones. La serie está en constante comunicación con el libro y sus lectores, así que lo divertido es que la gente que no lo ha leído experimente la escena de Helaena y Aemond de una manera y los que sí lo han leído la vean de otra forma diferente. En cualquier caso, que se diga una cosa no significa que vaya a pasar exactamente así", explica Condal.

Y el resultado final de ese proceso es una serie en la que, además, hay que casar lo íntimo con lo épico. "Lo genial del mundo creado por George es que tienes eventos masivos y espectaculares, como la Batalla de Reposo del Grajo, y también tienes otros momentos como el cortejo fúnebre del tercer episodio, que afecta profundamente a los personajes sin renunciar a la espectacularidad. Si todo fuera dragones contra dragones, nos aburriríamos y nos arruinaríamos muy rápido. Hay que encontrar el equilibrio y que los personajes te importen para que cuando los dragones combatan de nuevo empatices con ellos y sus jinetes", sentencia el showrunner.