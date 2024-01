Cris Regatero, jurado de 'OT 2023', es criticada por desvelar sus favoritos y anuncia cuánto cobra por gala

Por Redacción |

'OT 2023' está siendo muy comentada por muchos aspectos y uno de ellos es el jurado. Aunque la gran protagonista de este trío sea Buika, los otros dos también están dando mucho que hablar, como ha sido ahora el caso de Cris Regatero, que ha dado una entrevista en Los40 (donde también trabaja ella) que se ha hecho muy viral en redes sociales.

Jurado y presentadora de 'OT 2023'

Recibe críticas por decir sus favoritos

Una de las preguntas que le hacían a Regatero es quién cree que va a ganar 'OT 2023' o quién es su favorito. Aunque ha querido señalar y recalcar que "cada día cambia" y que "es muy difícil", ha acabado desvelando que puede decir tres nombres: ". A Naiara probablemente también. Aunque la última gala ha pinchado un poco, creo que ha venido haciendo un concurso muy bueno también Martin ".

Eso sí, no se ha querido olvidar del resto y ha mencionado que "por ejemplo, Paul también me gusta mucho. Todos los que están ahora, ojo". Aunque muchas veces los oyentes y espectadores piden que los famosos se mojen en las entrevistas, parece que el hecho de que haya respondido a esta pregunta no ha gustado a mucha gente, llegando a recibir muchas críticas en redes sociales como "no lo veo muy normal que digamos", "podrían cortarse un poquito", "qué feo tan grande al resto de concursantes", "qué falta de profesionalidad la verdad" o "¿un jurado 'profesional' diciendo cuales son sus preferencias públicamente?".

¿Cuánto cobra por cada gala?

Otra de las preguntas ha sido que cuánto gana por gala como jurado de 'OT 2023'. "Menos que Chenoa", ha sido la respuesta inmediata, pero el presentador ha querido seguir indagando y saber, por ejemplo, si podría comprarse la Play 5 con un par de juegos y cascos por 500 euros con lo que gana por una gala y la respuesta ha sido que sí.

Después ha subido la cantidad, preguntando si podía permitirse, con el sueldo de una gala, un alquiler de 1.000 euros por un estudio en Madrid. "No pago 1.000 euros por un alquiler, aunque cobrara 15.000 ni de coña. Daría, pero me parecería tirar el dinero e ir un poco apretada. Lo cuento más con bolsos de Loewe, cada gala me da para medio bolso".