El explosivo final de la sexta temporada de 'Fear The Walking Dead' nos dejó con varias incógnitas de cara a los nuevos episodios. Quizá la principal duda es saber cómo sobrevivirán algunos de los protagonistas ahora que la zona en la que se encuentran ha sido devastada por culpa de las ojivas nucleares que Teddy (John Glover) hizo estallar. Si hacemos memoria, mientras que un pequeño grupo liderado por Luciana (Danay García) y Althea (Maggie Grace) lograba ponerse a salvo en un helicóptero, Morgan (Lennie James), Grace (Karen David), June (Jenna Elfman), el padre de John (Keith Carradine) y Víctor (Colman Domingo) encontraban refugio para protegerse de la explosión, aunque cada uno en un lugar diferente. De este modo, el grupo principal quedaba completamente separado y a la espera de desvelar su futuro en este nuevo principio.

La espera para resolver todos los enigmas por fin ha terminado y la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead' está lista para arrancar sus emisiones. En nuestro país se podrá ver gracias a AMC España, que ofrecerá los nuevos capítulos cada lunes a las 22:10 horas a partir del 18 de octubre. En FormulaTV hemos tenido acceso a los primeros episodios en los que ya podemos ver las consecuencias de la explosión de las ojivas nucleares. Ahora el mundo es todavía más desolador, carece de luz y de esperanza y el aire se ha convertido en una nueva arma letal. La ambientación llama la atención desde el primer minuto en una carta de presentación en la que predominan el ritmo pausado, la incorporación de nuevos personajes y complicadas decisiones motivadas por los intereses personales.

La supervivencia se complica y aumenta la presión

Strand y Will en la séptima temporada de 'The Walking Dead'

Como era de esperar, la principal consecuencia de la explosión de las ojivas es el aumento de la dificultad para sobrevivir en la zona afectada. El aire está contaminado y se hace imposible respirar sin la ayuda de máscaras y sin un traje especial que les proteja de la radiación que ahora impera en el lugar. De este modo, se abre una nueva dinámica en lo que respecta a la supervivencia, pues si antes la mayor amenaza eran los caminantes, ahora a ese riesgo hay que sumarle la radiación. La adaptación a este nuevo modo de vida resulta interesante, tanto por la forma en la que tienen enfrentarse a los peligros actuales como por el daño psicológico que están provocando las consecuencias de este nuevo comienzo que tanto deseaba Teddy.

La tensión causada por culpa de los efectos de la explosión afecta anímicamente a los personajes, que no solo han tenido que cambiar su manera de sobrevivir después de años luchando por adaptarse al nuevo orden, también se han visto apartados de sus amigos. El grupo principal se encuentra dividido y han perdido el contacto, una separación que también influye en el estado emocional pues la familia que habían formado ha vuelto a truncarse. Los episodios en los que los personajes están separados no suelen ser los más dinámicos y entretenidos, pero a nivel personal tienen un gran interés, sobre todo por las consecuencias en la personalidad y forma de ser de cada uno de ellos.

Cambios interesantes y un ritmo pausado

Morgan y Grace en la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead'

El nuevo comienzo implica buscar otras formas de supervivencia, todo ello mientras los personajes siguen lidiando con los problemas del pasado y sus intereses individuales. Las consecuencias de las acciones de Teddy, los últimos acontecimientos y los enfrentamientos pasados entre algunos de los protagonistas han hecho mella en la forma de actuar, aunque eso no implica que se olviden de quiénes son y de qué es lo que desean. De esta forma, las largas conversaciones retoman el protagonismo para ubicar al espectador en el tiempo presente y explicar cuáles son las motivaciones que mueven ahora a los personajes. Si bien resulta necesario conocer en qué situación se encuentran ahora, este tipo de secuencias a veces generan un ritmo demasiado lento.

No obstante, algunos de los cambios se presentan interesantes, como la manera en la que Morgan y Grace tienen que asumir la soledad y el cuidado de la familia que acaban de formar. Su situación quizá es la más compleja de todas, lo que les coloca en un punto en el que cualquier cosa puede pasar. Entre esos cambios también se encuentran nuevas incorporaciones que aportan respuestas a algunas de las incógnitas y, al mismo tiempo, también abren nuevos caminos.

Una ambientación más postapocalíptica y atractiva

June en la séptima temporada de 'Fear The Walking Dead'

El universo iniciado en 'The Walking Dead' casi siempre se ha caracterizado por recrear un mundo postapocalíptico bastante creíble. Los caminantes son su punto fuerte, pero el resto de los decorados y la escenografía tampoco se quedan atrás. En esta ocasión se han visto obligados a dar un paso más porque no es lo mismo una ambientación donde predomina lo decadente que una ciudad arrasada por una explosión nuclear. Ahora no solo han tenido que añadir trajes y formas de protección para los personajes, también han tenido que recrear escenarios en los que se tiene que notar que se encuentran en una situación peligrosa por culpa de la radiación que hay en el ambiente.

El equipo de arte y de fotografía de la serie ha hecho un trabajo espléndido en este sentido, logrando que el espectador se sumerja por completo en lo que sucede en pantalla. La recreación de los escenarios no solo resulta verosímil, también produce la sensación de un visionado inmersivo. Todos estos aspectos, sumados a las más que correctas interpretaciones del elenco nos deja unos episodios notables en lo que respecta a la puesta en escena, aunque eso no impide que el ritmo a veces resulte demasiado pausado. Se necesitaba un poco de calma después de la tormenta que supuso el desenlace de la sexta temporada, pero esperamos que vuelvan a recuperar el equilibrio narrativo y la acción y la ambientación estén en sintonía para que la temporada esté a la altura de lo esperado.