Por Diego López |

A Manu Ríos te lo encuentras un día interpretando a un adolescente enseñando abdominales en los vestuarios de un instituto y, unos meses después, dando vida a un médico residente enseñando abdominales en los vestuarios de un hospital. La magia de la televisión.

Y es que el autor de dichas obras y la plataforma coinciden: Carlos Montero y Netflix. Esta vez, eso sí, sin la obligación de añadir al reparto a un actor o actriz latino con muchos seguidores en redes sociales para intentar interesar al otro lado del charco. Estamos hablando de ' Respira ', el nuevo drama médico de la plataforma que aspira a seguir los éxitos de ' Élite ', afortunadamente, con

Las series médicas tienen un problema. Desde que 'Urgencias' llevó la espectacularidad y el alto presupuesto a este tipo de ficciones, y 'Anatomía de Grey' introdujo los líos amorosos entre todos, resulta muy difícil innovar en este género. La mayoría de los que lo han intentado después se han centrado en la peculiar personalidad de uno de los médicos ('House', 'The Good Doctor') o bien asumido directamente la imposibilidad de sorprender y optar por centrarse en ofrecer lo mismo con un envoltorio ligeramente actualizado que entretenga lo suficiente.

En 'Respira' se apuesta por un elenco coral, sin ningún doctor que destaque especialmente sobre los demás, algo que acaba siendo un hándicap debido a la estructura de la serie. No olvidemos que estamos ante una producción Netflix, que se caracteriza por temporadas muy cortas que además se consumen rápidamente.

Cuando en 'Urgencias' apuñalan al Doctor Carter en uno de los episodios más vistos de la historia de la serie, has pasado con él más de 127 horas y 6 años viéndolo una vez a la semana, por lo que acabas sintiendo de alguna manera lo que le ha pasado. Es, precisamente, la magia de las series y lo que las diferencia de las películas. En 'Respira', valga la redundancia, ni los personajes ni las tramas tienen tiempo de respirar, por lo que el resultado es al final un batiburrillo de situaciones que a veces son muy difíciles de procesar: no puedes sentir la muerte de un supuesto personaje protagonista si lo has presentado hace capítulo y medio y al quinto episodio ya todo el mundo se ha olvidado de él porque la serie tiene que avanzar y hay que cerrar muchas tramas en tres capítulos.

Así, 'Respira' busca ser una serie ágil pero acaba introduciendo demasiados personajes y tramas para una serie tan corta. Esto no solo provoca un ritmo atropellado y la dificultad de empatizar con ellos, sino que también acaba por traducirse, casi obligatoriamente, en que todas estas tramas tienen que estar relacionadas entre sí por arte de magia. Que si una se lía con un compañero pero éste está saliendo con el jefe, que si el novio de otro es el hijo de la jefa; vamos, que el mundo es un pañuelo pero en 'Respira' los personajes están más entrelazados que el árbol genealógico de los Borbones.

El resultado final, no obstante, es una serie bien hecha. Se nota que tiene un presupuesto adecuado detrás, algo que afortunadamente también es marca Netflix. Decorados realistas, buenos efectos especiales, o actores solventes no quitan a que 'Respira' sea una serie médica del montón, con personajes poco sorprendentes y casos que buscan impactar pero que ya se han visto otras veces.

Por ejemplo, lo de trasladar a un paciente con obesidad a una máquina de animales en el zoo es algo que ya se había abordado en 'Scrubs' en la temporada 5 (año 2006) o 'Anatomía de Grey' en la temporada 6 (emitida en 2010). La tormenta que deja sin luz un hospital que acaba saturado por un accidente mientras operan a oscuras es la "season finale" de la novena temporada de 'Grey' (2013) o el episodio "Blackout" de 'Urgencias' (2007). Y así podríamos repasar todos los casos médicos uno a uno...

E Isabel Nimri Ayuso llegó para salvar 'Respira'

En realidad no todo en 'Respira' deja sensación de déjà vu. Entre tantos litros de sangre postiza hay un personaje genuino que te engancha desde que aparece por primera vez. Se llama Patricia Segura, está interpretado de manera magistral por Najwa Nimri y no, no es ningún médico del Hospital Joaquín Sorolla.

Segura es una versión valenciana y rubia de la lideresa de la Comunidad de Madrid y azote de Pedro Sánchez y la sanidad pública: Isabel Díaz Ayuso. Las diferencias justas para evitar cualquier parecido con la realidad (y una demanda), pero tantas similitudes como que no se quita el traje rojo en toda la serie. Nimri domina la cámara con cada mirada y los chascarrillos que suelta son a veces tan absurdos que no cuesta nada creerse que algo así pudiera salir de la boca de la Ayuso real.

Najwa Nimri, rodeada de los médicos de 'Respira'

La trama principal de Segura no sólo es fascinante (presidenta ricachona de derechas hecha a sí misma que acaba teniéndose que tratar en un hospital público), realista y está bien narrada, es que todo su alrededor te deja ganas de más. Su inseparable ayudante gay, Emilio, probablemente el segundo personaje más interesante de la serie y el más infrautilizado, podría haber acabado igualando al genial Gary Walsh de 'Veep' con un poquito más de mimo.

Pero es que hasta en las tramas más tangenciales de Segura, como sus disputas con el partido o el consejero de sanidad, te dejan con ganas de poder saber más. Te gustaría adentrarte en esas reuniones o poder visitar su despacho.

Y ese es, precisamente, el gran conflicto interno de 'Respira'. Se trata de una serie médica, pero su personaje principal -el que sale en el centro en el cartel de la serie y todas las fotos promocionales- no es un doctor, sino una política. Y ahí es donde de verdad está la innovación, porque series españolas sobre política actual con un trasfondo tan transparente no hay, ni se las espera.

Para muchos, el personaje de Segura pecará de caricatura o su trama de adoctrinadora, pero a veces hay que mirar con otros ojos aclamadas producciones internacionales. Que en 'House of Cards' Frank Underwood mataba a periodistas críticos arrojándolos a las vías del tren y se montaba tríos con su jefe de seguridad. Y la serie se llevó casi todos los premios habidos y por haber.

A 'Respira' le ha faltado valentía. La de prescindir de todos los médicos ajenos a la trama de Segura y centrarse en la Presidenta. Dentro y fuera del hospital. Porque lo que podría haber sido una excelente 'House of Cards' cañí se queda en un drama médico que acabarás olvidando pasando mañana.