Cuando 'Operación Triunfo' expulsó a una concursante de 'OT 3' por una lesión similar a la de Samantha

Fue la imagen de la Gala 8. Samantha cruzando la pasarela en silla de ruedas después de haber sido nominada pero salvada por los profesores. Todo a raíz de un fuerte golpe en la rodilla tras chocar con Jesús durante una clase de interpretación de Ivan Labanda esa misma mañana. Horas después, la alicantina cantaba "Girls Just Want to Have Fun" sentada y con la pierna vendada mientras Anaju seguía una coreografía diseñada in extremis. Por desgracia, Sam tuvo que seguir la grupal desde los sofás.

Samantha actuó en silla de ruedas en la Gala 8 de 'OT 2020'

Según comunicó Noemí Galera el domingo por la tarde, Samantha recibió atención médica antes de la gala. Una radiografía, un TAC y una resonancia descartaron que tuviese nada roto, pero le inmovilizaron la rodilla por precaución. Este lunes la concursante se levantó de buen humor, pero teniendo que usar la silla para desplazarse por la Academia porque todavía sentía dolor. Sus compañeras tuvieron que prestarle ayuda para envolver la venda y que pudiese ducharse.

El precedente de Bea Porrúa

Como algunos espectadores se encargaron de señalar durante la gala, el caso de Samantha no es único en la historia de 'Operación Triunfo'. En esta misma edición, Nick Maylo sufrió una leve torcedura de tobillo por la que trabajó unos días a menor ritmo en las clases que exigían ejercicio físico. Bastante más grave fue el episodio de Bea Porrúa, expulsada por lesión en 'OT 3'.

Bea Porrúa, concursante expulsada en 'OT 3'

La gallega estaba a un paso de la final, era la Gala 10, pero sufrió una fisura de peroné durante una clase de fitness y le pusieron una escayola que debía llevar entre cuatro y seis semanas. Inmediatamente fue consciente de la gravedad y se echó a llorar. Con todo, siguió ensayando su tema un par de días, eso sí, sentada. No fue hasta la gala cuando Carlos Lozano le comunicó la decisión que había tomado la dirección del programa.

"Tal y como se advirtió el primer día, en caso de no poder actuar al 100% o no poder seguir el ritmo de la Academia, deberíais abandonar el programa", recordó el presentador. Ante la incredulidad y los llantos de sus compañeros, la dirección consideró que Bea no podía competir "en igualdad de condiciones". "A ti no se te puede exigir lo mismo que a los otros y creemos que sería injusto para ellos que el público sintiera más simpatía por ti por culpa de esta mala suerte", le trasladó Lozano.

Fue una decisión inédita y lo sigue siendo a día de hoy: Bea es la única expulsada por lesión en la historia del formato. En declaraciones a El Mundo años después, Porrúa, actualmente educadora social en un centro de día con personas con discapacidad, recordaba lo sucedido: "Me dijeron que me sacaban del programa para que no diera pena y la gente me votara más". Escayolada y aun sabiendo que ya no continuaría en el talent, cantó "The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)" y dijo adiós a la edición que acabaría ganando Vicente Seguí.