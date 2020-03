Jesús Rendón ('OT 2020'): "No me considero machista, homófobo o tránsfobo"

La Gala 8 de 'OT 2020' finalizó este domingo, 8 de marzo, con la séptima expulsión del talent show de Televisión Española y Gestmusic. Después de ser el epicentro de gran parte de las polémicas de la undécima edición, Jesús Rendón abandonó el concurso con el 81% de los votos, un elevado porcentaje que no se repetía desde la salida de Eli Rosex con el 92%. Las críticas del público por ciertos comentarios tildados de machistas y homófobos, unidas a que su contrincante era una de los favoritos de la edición, provocó que Gèrard lograse mantener su plaza en el programa.

Jesús Rendón, concursante de 'OT 2020'

¿Cómo has vivido la expulsión?

Bien, bueno tenía un poco la idea ya hecha. Me esperaba que esto pudiera pasar tarde o temprano. Lo he aceptado y a cambiar de capítulo, ahora empieza lo bueno.

Porque sé como soy y me pueden malinterpretar muchas cosas. Más o menos me lo veía venir.

¿Te ha sorprendido el porcentaje del 81% de los votos?

No, yo creo que el público es quien vota y el porcentaje al fin y al cabo lo deciden ellos. Ni bien ni mal, sin más.

El porcentaje de Eli se ocultó durante la gala porque era demasiado alto, ¿te parece bien que el tuyo sí se haya comunicado?

Sí, no veo razón para no decirlo. Si ese ha sido el porcentaje, hay que informar.

¿Os extrañó que el de Eli no se dijera?

Sinceramente, no me di ni cuenta. En ese momento no le echo cuentas a los porcentajes, pasa todo tan rápido que ni te das cuenta.

No creo que las polémicas me afecten fuera, al contrario

Creo que un poco al contrario. Ahora quizá tengo la oportunidad de explicarlo, antes no podía porque como tampoco sabía lo que estaba pasando.

Cuando se te pone un rol, es difícil quitártelo

Cuando se te pone un rol, es difícil quitártelo, pero yo creo que cuando se me conozca de verdad, va a pasar desapercibido. Esto va a ser una cosa que ha pasado, un error, un malentendido.

Cuando te han informado sobre las críticas que han generado tus comentarios, ¿cómo lo has vivido?

Es normal que haya gente que se ofenda. Desde fuera se descontextualiza y se ve todo desde otro enfoque. Es completamente normal, yo lo entiendo perfectamente, pero quiero aclarar que los comentarios han sido en un ámbito de confianza y de creer que es una broma. Hay gente que no lo toma como una broma y es normal.

Te han acusado de machista, homófobo y tránsfobo, ¿qué es lo que más te ha dolido de todo lo que se ha dicho?

Todo, porque no me considero nada de esto. Estoy criado en un ámbito en el que creo en la igualdad de todo, de género, de raza, de color... Creo que todos los seres humanos tenemos que tener las mismas posibilidades y no distingo entre una cosa u otro. Pero ese comentario que hice no estuvo adecuado y mi gesto al decirlo tampoco fue adecuado y es normal, pero quiero dejar claro que no. Para mí todas las personas tienen el mismo valor y si creo en algo es en la libertad, que es lo que me han enseñado desde chico en mi casa.

Si volvieras a entrar, ¿qué es lo que cambiarías de la actitud que has tenido?

Es que es difícil, porque desde dentro no te das cuenta y todos tus compañeros saben que no es en un tono ofensivo. Si volviera a entrar, por supuesto que no lo volvería a hacer, pensaría que hay gente que se lo puede tomar a mal y me mordería la lengua. son desafortunados ese tipo de comentarios, no están bien.

¿Por qué te molestaba tanto que compañeras como Ariadna te señalaran esas actitudes?

Por ese motivo, yo ya estaba viendo venir que se iba a salir. Entonces fue un poco esa impotencia de decir: "He metido la pata y sé la repercusión que puede tener". Es también por mi manera de ser, impulsiva, luego lo pienso y me arrepiento y me entra toda la pena del mundo porque si alguien está molesto con algo que he hecho yo, el primero que se siente malamente soy yo. A mí no me gusta hacer sentir mal a nadie.

Se ha criticado tu falta de autocrítica. Bruno sí que reflexionó sobre sus comentarios sobre que a Rafa le gustasen "maduritas" y pidió perdón por sus errores, ¿por qué tú no lo hiciste?

En ese momento no lo hicimos con ninguna intención, sino que estábamos comiendo y no le dimos importancia a esa conversación. De hecho, no sabía que había tenido tanta repercusión. Pero lo de Ariadna sí que lo sabía.

¿Te dijeron que se bloqueó tu cuenta de Instagram?

A mí no me dijeron nunca nada. Del exterior he empezado a enterarme ahora de todo. Del exterior no sabemos absolutamente nada.

Se ha publicado que en la firma de discos recibiste algunos insultos.

Quería hablar de ello porque eso es mentira. No recibí ningún insulto, todo lo contrario: todo el mundo me dio su cariño. Sí que es verdad que desde que pasó lo de Ari me rayaba muchas veces por qué imagen se podía dar de mí porque sabía que me podían asignar este rol. Los fans lo que me decían era "estáte tranquilo, que fuera está todo bien, hay mucha gente que te apoya". Es todo lo contrario a lo que se ha comentado.

Hubo una polémica también con Gèrard, ¿os ha servido esta semana de nominados para arreglar vuestras rencillas?

Por supuesto. Creo que esta semana es la que más unidos hemos estado. Yo con Gèrard antes de entrar en la Academia era con el que más relación tenía, pero fue por eso, por estar encerrados con las mismas personas pues se malinterpretan cosas. Es lo mismo que pasa con cualquier familia en el día a día, porque al fin y al cabo, somos una familia. Hemos estado hablando de ello y estamos bien.

¿Crees que ese episodio favoreció a Gèrard?

No sé, creo que los espectadores votan a su favorito y ya está. No sé los criterios de cada persona que vota.

¿Cómo te sentías en plató? ¿Recibías el calor de la gente?

En el plató siempre me he sentido querido también. Nunca he escuchado un comentario malo ni que hubieran abucheado ni me dijeran nada malo. Yo más o menos tenía el cuerpo hecho porque sabía la repercusión que podía tener, pero yo el impacto me lo he llevado ahora.

Nosotros dijimos que queríamos seguir chocándole las manos, nos opusimos todos y todas

Son precauciones que toma la empresa y hay que aceptarlas. Al principio, nosotros dijimos que queríamos seguir chocándole las manos, nos opusimos todos y todas. Pero como son precauciones que tiene que tomar toda la población, hay que aceptarlas. Es un virus que está dando tela de guerra.

¿Estáis preocupados dentro de la Academia por ese tema?

Dentro de la Academia sabemos que es difícil que llegue, pero estamos preocupados por lo que está habiendo en todo el mundo. Pero allí al búnker es difícil que nos llegue el coronavirus.

Hiciste también un comentario sobe los conservatorios que fue muy polémico, ¿te gustaría explicarlo?

A mí los conservatorios me parecen un sitio donde se forman unos pedazos de músicos, pero yo comentaba esa falta quizá de modernidad o de creatividad que puede dar 'Operación Triunfo' o escuelas que hay distintas. Al decirlo de esta manera tan brusca, pues suena feo. Pido disculpas a los músicos de conservatorio, que hay músicos muy buenos pero que es una opinión, una manera de explicar una diferencia.

¿Alguna vez sentiste que el vestuario los profesores, como la falda de Iván Lavanda o las camisetas con mensajes reivindicativos de Noemí Galera, eran indirectas para comentarios como el tuyo?

No, de eso no creo que lo fuera. Esas son cosas que hay que reivindicar todos los días, estoy seguro que no.

No me sentí adoctrinado por Anna Pacheco ni que me quisieran inculcar nada raro

La charla estuvo bien, yo no me sentí adoctrinado ni que me quisieran inculcar nada raro ni meter cosas en la cabeza. Era de igualdad, de feminismo, de una persona que está puesta en el tema y que nos estaba informando.

¿Cómo viviste desde dentro el tema de Nia y Estrella Morente?

Yo viví desde dentro todos los ensayos y nos quedamos un poco pillados en plató porque no sabíamos lo que estaba pasando. Por lo visto, ella le dijo a Nia que iba a hacer algo para calentar, pero bueno, cada artista con su movida.

No hay ningún tipo de relación con Nía. No ha pasado nada

Como todo se magnifica... Tengo con Nia una bonita amistad y nos hemos compaginado muy bien porque, como dice mi madre, yo soy muy difícil de llevar, y ella me ha sabido llevar bien. Es una amistad guay, pero no hay ningún tipo de relación. No ha pasado nada.

No es eso lo que insinuó Samantha...

Pero es que Samantha dice muchas cosas, no le puedes tener en cuenta a todo lo que dice.

¿Notáis que hay una especie de aura que apunta a que Nia va a ser la ganadora?

Esto es muy relativo. Hay un nivel muy fuerte y puede ganar cualquiera, cada vez es más difícil. Pero, para mí, mi ganadora es ella.

Jesús y Nía en la Academia de 'OT 2020'

Viviste un accidente en la Academia y Samantha se lesionó.

Fueron dos, porque yo recibí doble golpe. A mí me dio Gèrard y tengo dos cardenales en la rodilla. Luego fue yo el que le di a Samantha, la pobre, que ha sido la única que ha salido mal parada. Me sentía muy mal, le decía: "Ojalá poder pasarme tu dolor a mi rodilla y cantar yo sentado". La pobre no pudo cantar la grupal y va a tener que estar una semanita o dos de reposo. Pero ella es muy positiva y me decía: "¡Pero si no pasa nada!".

De momento se ha confirmado una gira de cuatro conciertos. ¿Os parecen pocos con respecto a los que han tenido las giras de otras ediciones?

No, porque creo que son en sitios tan grandes que con cuatro va perfecto. Muchas veces, y más en la música, menos es más.

A nivel musical, ¿te sientes orgulloso de lo que has demostrado en la Academia?

Tengo un problema y es que soy muy perfeccionista y autoexigente, siempre me saco muchos fallos. Pero, en general, viendo que he hecho tantos palos distintos y tantas canciones que no tenían que ver una con la otra, me voy contento. Siempre te quedan cositas que puedes mejorar y que mejoraré de aquí en adelante.

¿Cómo llevas la producción de tu single? ¿Sabes cuándo va a llegar?

Prontito tendréis noticias, en cuanto pueda.

¿Quién crees que se va a quedar en la Gala 9, Gèrard o Hugo?

No tengo ni idea. Son los dos muy fuertes.

A partir de ahora, ¿qué quieres hacer con tu carrera musical?

Me gustaría sacar un disco y seguir invirtiendo en mí en cuanto a formación, tanto en técnica vocal como en interpretación. Un poco lo que estaba haciendo dentro, pero fuera.