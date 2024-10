Por Pablo Fernández Pérez |

'La Voz' sigue adelante y ya va quedando menos para que acaben las audiciones. Los coaches, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Malú y Pablo López, siguen luchando por ganar esta edición del concurso que lleva tantos años en antena. Todo tipo de táctica es válida para poder hacerse con la mejor voz del programa, pero no siempre las estrategias y los métodos son infinitos.

'La Voz'

que tanto juego han dado en cada batalla. Tras este cambio, los coaches tendrán que cambiar de jugada ya que cuentan con una herramienta menos., quien, gracias a ello, ha podido llevarse una de las voces más potentes y ansiadas de la edición:. La concursante entraba en el equipo del puertorriqueño junto con. Pero no ha sido él el único que ha conseguido más talents.

Malú, por su parte, se lleva tres voces nuevas: Marga, Anastasia y la última, Flori, que vivió un reencuentro con Orozco, coach suyo en una edición pasada de 'La Voz Kids'. Casualmente, en los tres casos, la cantante madrileña era la única que giraba su silla, por lo que no había más opción para las concursantes. Con ellas, son diez las voces que tiene Malú en su equipo, y cuatro las plazas libres que tendrá que completar en las siguientes audiciones.

Por otro lado, Pablo López incorpora dos talents en su equipo: Nerea y Sergio Cepeda. La primera rompía a llorar al acabar la canción al ver que se podía ir con el malagueño. Ambos se unen a los siete miembros del equipo que ya había, sumando así nueve y dejando cinco puestos a ocupar próximamente. Finalmente, Orozco es el que menos voces ha añadido a su equipo hoy, siendo una en total. Él contaba con siete talents en total y, junto con la nueva Genevieve, hace que sea el coach con más plazas a completar.

Amigos pero competidores

Sin duda, como ya viene a ser costumbre, al programa no le podía faltar alguna actuación en directo de alguno de los coaches, o de todos juntos. En este caso, los cuatro interpretaron 'La mejor noche de mi vida', del propio Pablo López. Como siempre, se vio que son amigos más allá de compañeros. Esperemos que eso no les haga olvidar que no dejan de estar compitiendo por tener al ganador o a la ganadora de esta nueva edición de 'La Voz'.