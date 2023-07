Por Fernando S. Palenzuela |

El FesTVal ultima los preparativos para su 15ª edición, que se celebrará en Vitoria-Gasteiz en la semana del 4 de septiembre. Ya conocemos algunas de las producciones que se presentarán y preestrenarán en el festival, así como a tres de los premios Joan Ramon Mainat, a los que la dirección galardona por su buen hacer y su dedicación al mundo de la televisión.

David Broncano en 'La resistencia'

, a quien señalan como "un cómico de referencia y como". Tal y como indican en la nota de prensa, "su descaro, su osadía y esa irreverencia" son sus grandes aliadas, las que "". El presentador se ha labrado un puesto como uno de los más exitosos del panorama nacional por su trabajo al frente de ' La resistencia '.

Broncano regresará en septiembre a Movistar Plus+ con la séptima temporada del talk show producido por El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa. "Comprometido con la risa, el comunicador apuesta por la transgresión estudiada bañada en comedia sin prejuicios y desvergüenza bien trabajada", considera la organización del FesTVal como claves de su éxito en el mundo de la televisión. Este no es el primer premio que recibe el gallego por su trabajo, sino que también ha ganado el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento por 'La resistencia' y a Mejor programa nacional de radio por "La vida moderna".

Completa el palmarés

Con la condecoración a David Broncano se cierra el palmarés de premiados al Joan Ramón Mainat este año 2023. Antes que él, se informó de que Sonsoles Ónega, José Mota y Carlos Sobera se subirían al escenario el 9 de septiembre para recibir el premio durante la gala de clausura del FesTVal, que tendrá lugar en en el Teatro Principal Antzokia.