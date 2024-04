David Verdaguer protagonizará 'El mal', la 'Mindhunter' española basada en hechos reales

Por Daniel Parra / Alejandro Rodera |

Durante la mañana del lunes 8 de abril, The Mediapro Studio ha presentado en MIPTV la que será su próxima serie, 'El mal'. Según ha anunciado la propia productora, se trata de un thriller basado en la historia real que se produjo en abril de 2020, en pleno confinamiento por el coronavirus, en la que las autoridades detuvieron a un hombre por haber asesinado a varios indigentes en las calles de Barcelona. 'El mal', que constará de ocho episodios, está coproducida por 3Cat, y comenzará su rodaje en las próximas semanas.

David Verdaguer en 'El hormiguero'

La serie llegará se estrenará en la plataforma de streaming 3Cat y en TV3, para después llegar a más ventanas de la mano de The Mediapro Studio Distribution.(' Vida perfecta '). Creada y escrita por Lluís Arcarazo, 'El mal' está dirigida por Marta Pahissa,

La serie se caracteriza por su "narrativa clásica", y es "deudora en cierta forma de grandes maestros del cine contemporáneo como David Fincher o Michael Mann y con ecos de películas como 'Seven', 'Zodiac' o 'Collateral', o de series como 'Mindhunter'", ha admitido Javier Méndez, jefe de Cine y codirector de Televisión de The Mediapro Studio. Los personajes que protagonizarán 'El mal' serán aquellos agentes de homicidios que se encargaron de investigar los brutales asesinatos, así como su entorno cercano y los propios mendigos que no tuvieron posibilidad de huir de las calles de Barcelona en una época tan excepcional como la impuesta durante la pandemia.

Los rincones más oscuros de Barcelona

El propio Arcarazo, que previamente ha firmado libretos de títulos como 'Nit i dia' o 'Salvador (Puig Antich)', se ha encargado de confeccionar la mayor parte de los guiones, aunque en ese desempeño ha contado con la colaboración de Guillermo Cisneros y María Jaen. Entre los tres, junto al resto del equipo, tratarán de introducirnos "de forma minuciosa en la investigación de estos crímenes en el contexto de una Barcelona menos luminosa, pero fascinante en su retrato y fotografía", como ha subrayado Méndez.