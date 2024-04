Guillermo Campra pide trabajo como actor tras dos años sin oportunidades: "Hola soy 'El Niño de Águila Roja'"

Por Redacción |

Guillermo Campra se ha vuelto viral en redes sociales y no precisamente por su último proyecto audiovisual. El actor, que se metió en la piel del pequeño Alonso de Montalvo en la serie 'Águila Roja', ha denunciado públicamente la falta de ofertas laborales para seguir desarrollando su carrera en el campo de la interpretación. Desde que finalizase su participación en 'Élite', el catalán lleva dos años sin encontrar trabajo como actor y está centrado en su faceta de influencer.

Guillermo Campra en 'Mañaneros'

, comenta Campra mientras señala a una imagen suya de pequeño en un vídeo de TikTok. "Pues sí, aunque no lo parezca, soy yo. Me podéis llamar para castings y para hacer más cositas, ¿vale? que ya no tengo doce años", añade. "Hola soy "El Niño de Águila Roja" y esto lo he hecho de forma completamente irónica en tono de humor, pero si queréis llamarme para algún proyecto por mi encantado, que", comenta en el texto que acompaña a la publicación.

Tras la repercusión generada por esta denuncia en redes sociales, Guillermo Campra ha visitado 'Mañaneros' este lunes, 8 de abril, para hablar con Jaime Cantizano sobre su situación profesional. "Se habla muy poco del tiempo que pasamos sin trabajar y sin ingresos. Por suerte, gracias a las redes sociales tengo otras fuentes de ingresos, pero lo que me gusta es la interpretación", reflexiona el joven de 27 años. Su objetivo con el vídeo viral era reírse del "encasillamiento" que sufre por su papel en 'Águila roja', pero el revuelo no le ha pillado por sorpresa, ya que "podía imaginar que pasaría". "Llevo dos años sin trabajar desde que rodé 'Élite', pero no me puedo quejar de la carrera que tengo", reflexiona en el magacín de La 1.

Su trayectoria como actor

Desde muy pequeño, Guillermo Campra inició su carrera como actor participando en diferentes anuncio en televisión. Su debut en el terreno de la ficción fue en 2007 con la película 'Carlitos y el campo de los sueños' donde daba vida al protagonista. Tras varios episodios en 'El internado: Laguna negra', su gran oportunidad llegó con la exitosa y longeva serie 'Águila Roja' en la que participó en más de 100 capítulos, emitidos entre 2009 y 2016. Posteriormente, el actor participó en títulos como 'iFamily', 'Bajo la red', 'Terror.app', 'Madres. Amor y vida', 'Los relojes del diablo' y 'Libertad', entre otros.