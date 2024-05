Por Beatriz Prieto |

El Festival de Eurovisión 2024 arrancó oficialmente su semana grande con la primera semifinal la noche del martes 7 de mayo, en La 2. Una noche en la que el certamen recuperó a tres grandes artistas de sus últimos años para dar el pistoletazo de salida, Chanel Terrero, Eleni Foureira y Eric Saade, quien no olvidó en mostrar su apoyo al pueblo palestino con un pequeño pero significativo detalle.

Chanel, Eric Saade y Eleni Foureira antes de su actuación en Eurovisión 2024

Tras el regreso de Foureira con "Fuego", su tema en el festival en 2018,. El artista, de origen palestino, arrancó de lado tras un cristal que se rompía, con las manos en el regazo, antes de empezar a cantar. Era entonces cuando, como una muestra de apoyo y un recordatorio del genocidio que está teniendo lugar en Gaza.

Como era de esperar, el gesto de Saade, aunque aparentemente pequeño pero significativo ante la supuesta prohibición de banderas palestinas en el Mälmo Arena, no pasó desapercibido a muchos de los espectadores del festival. Fueron muchos los que compartieron el detalle en redes, al contrario que la organización del certamen: su cuenta de Instagram subió extractos de la actuación de Eleni y Chanel, pero no así de la de Saade, algo que se repetía también TikTok. Mientras, la última publicación de Saade en Instagram, junto a sus dos compañeras, se llenó de comentarios de apoyo y de cariño hacia el artista.

"Es más crucial que nunca estar presente"

El gesto de Saade hacia Palestina llegó después de que el artista se pronunciara en su cuenta de Instagram sobre su actuación en el festival, dado que se había mostrado muy crítico hacia la UER por no expulsar a Israel de la competición. "Su eslogan 'unidos por la música' (si no eres Palestina) ya es una broma (...) Por lo tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario", trasladó entonces Saade, quien incluso afirmó que "podéis quitar nuestros símbolos, pero no podéis quitar mi presencia".