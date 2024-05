Eric Saade se pronuncia sobre su actuación en Eurovisión 2024 tras sus críticas a Israel

Por Toño García Rodríguez |

A pesar de sus críticas hacia el Festival de Eurovisión 2024 y la participación de Israel, el cantante sueco de origen palestino Eric Saade ha confirmado que participará en la apertura de la primera semifinal junto a Chanel y Eleni Foureira. Los tres artistas, reconocidos internacionalmente tras representar a sus países en el certamen, han conseguido una gran cantidad de seguidores en todo el mundo y unirán fuerzas en el escenario de Eurovisión, acompañados por 24 bailarines, prometiendo un inicio espectacular e inolvidable para esta nueva edición.

Eric Saade en Eurovisión 2011

No obstante, el cantante sueco se había mostrado hasta ahoray, por ello, tras confirmarse la noticia, ha querido compartir un comunicado en sus redes sociales explicando los motivos de su participación., comenzaba escribiendo Saade en su perfil de Instagram. ". No permiten ningún símbolo palestino dentro del Arena, mientras que los símbolos que representan cualquier otra etnia son bienvenidos", manifestaba el artista.

"Su eslogan 'unidos por la música' (si no eres Palestina) ya es una broma (...) Por lo tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario", sostenía el sueco en su comunicado. Sin embargo, el cantante publicó un segundo mensaje en forma de aclaración donde liberaba a la organización de responsabilidades: "Quiero aclarar que mi crítica no se trata de que el Festival de la Canción de Eurovisión no permita banderas distintas a las de los países participantes. Respeto esa regla y ha sido siempre así".

Informaciones falsas

Después de hacer una defensa de la libertad de expresión, el artista sueco también negaba que la organización del festival hubiese prohibido el uso de símbolos palestinos. "Afortunadamente, he tenido conversaciones con individuos involucrados en Eurovisión que han confirmado que las informaciones de los medios sobre la prohibición de símbolos son inexactas. Eso es un alivio", añadía Saade, que terminaba su mensaje con una llamada a la concordia: "No difundas odio. Ya hay suficiente de eso".