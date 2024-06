Los dos personajes de 'Élite' que dejan la serie y no estarán en la temporada final

Por Alejandro Burrueco Marín |

'Élite' ya ha sacado el tráiler de su octava temporada, con la que cerrarán definitivamente las puertas del instituto Las Encinas después de que hayan pasado por sus instalaciones varias generaciones de estudiantes desde 2018. No obstante, dos de esos estudiantes no aparecen en el tráiler, ni lo harán en la nueva temporada, por lo que no se graduarán con sus compañeros. Se trata del actor Álvaro de Juana y su compañera Ana Bokesa.

Isadora e Iván en la octava temporada de 'Élite'

, pero ninguno de los dos cerrará esos ciclos.con una trama muy oscura relacionada con los negocios de su madre. Tampoco veremos un posible desenlace en su relación con Eric, interpretado por Gleb Abrosimov

Por otro lado, Dídac, el personaje de Álvaro de Juana, sí era uno de los protagonistas que cargaba con el peso de gran parte de las tramas, tomando el testigo de Itzan Escamilla. Isadora, el personaje interpretado por la argentina Valentina Zenere, tendrá que afrontar el tramo final del curso sin Dídac, lo que significaría una ruptura definitiva entre los personajes. Actualmente, Álvaro de Juana se encuentra grabando en Lisboa la serie 'Si es martes, es asesinato', que se estrenará en 2025 en Disney+.

Sus reemplazos

Como en cada temporada de 'Élite', siempre llegan nuevos personajes para revolucionarlo todo y aunque esta fuese la última temporada, no iba a ser menos. Los principales fichajes son Nuno Gallego y Ane Rot, que interpretarán a los hermanos Emilia y Héctor Krawietz, los líderes de la asociación de antiguos alumnos de Las Encinas. Otros de los integrantes de esta corrupta asociación serán Guillermina, interpretada por Alexandra Pino, y Pier, al que encarna el actor Mario Ermito.