Georgina Amorós recibió amenazas por interpretar a Cayetana en 'Élite': "Si te veo por la calle..."

Por Mario de Hipólito de Sande |

Georgina Amorós acudió a 'La resistencia' para promocionar la nueva serie de Movistar Plus+ en la que participa, 'Segunda muerte', que se estrenará el 6 de junio en la plataforma. Durante su paso por el programa de David Broncano, la actriz recordó sus inicios en la televisión y, como no podía ser de otra manera, también tuvo un momento para rememorar su rol más popular hasta la fecha.

Georgina Amorós y David Broncano en 'La resistencia'

La serie que catapultó la carrera profesional de Amorós fue ' Élite ', por lo que la entrevista. Y es que, pese a ser uno de sus papeles más reconocidos,. "Me quité Twitter porque es un vertedero donde se puede opinar gratuitamente, y eso está muy bien, pero también tiene sus cosas malas", arrancaba, para después introducir 'Élite' en la ecuación: "". Además, confesó que llegó a recibir amenazas por parte de los seguidores de la serie: "".

Después de contar lo que sufrió por dar vida a Cayetana, reflexionó sobre por qué generó tanto odio. "No era el peor, pero creo que no era aspiracional. Mentía un poco, encubría a un asesino... No les gustaba el encubrimiento, pero los asesinos sí", meditó. Fue entonces cuando intervino el presentador para mandar un mensaje a los seguidores del programa. "Que separen entre pseudónimo y el personaje. Como Violetta y Tini, Cayetana y tú y Mariano Rajoy y M. Rajoy", añadió en clave de humor.

Un espontáneo se cuela en el escenario

En medio de la entrevista a Georgina Amorós, un joven subió al escenario de 'La resistencia' corriendo y gritando "Victoria", dejando totalmente asombrado a David Broncano. Sin embargo, quien no se asombró fue la actriz catalana, que, acostumbrada a la espontaneidad del programa, pesaba que estaba preparado. "¿Lo teníais planificado?", preguntó desconcertada. Pero nada más lejos de la realidad, tanto el presentador como el equipo estaban pasmados. "Un día va a haber una desgracia aquí, eh...", comentó Broncano.