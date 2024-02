Eduardo Noriega desvela que ha sufrido un accidente: "Un coche me embistió por detrás"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Este sábado 18 de febrero, todos los seguidores de Eduardo Noriega han terminado de comer llevándose un gran susto, puesto que el actor ha compartido una instantánea en sus redes sociales en la que se lo ve ingresado en un hospital. En esta misma publicación, el intérprete ha compartido cuáles son los motivos de sus estancia en el centro y ha agradecido el trabajo a todas aquellas personas que le han atendido.

Eduardo Noriega en 'Buenos días Madrid'

"Hace unos días", ha comenzado explicando en el texto que acompaña a la fotografía, en el que relató que. Aunque podría parecer que ha sido más grave, Eduardo Noriega ha querido tranquilizar a sus seguidores al asegurar que no ha sufrido graves consecuencias.

"Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos", ha confirmado el artista. Además, el que fuera uno de los actores del reparto de 'Inés del alma mía' ha asegurado que solo le hace falta reposo para recuperarse: "Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar".

Agradece las muestras de apoyo

Finalmente, Eduardo Noriega ha querido dar las gracias a todos los profesionales que le han ayudado y todos aquellos que se han interesado por su estado de salud y le han deseado una pronta recuperación: "Gracias a todos los que acudieron al lugar, bomberos, policía y Samur, por atenderme con tanta rapidez y eficiencia, y al personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, por su atención y profesionalidad. Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora".