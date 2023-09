Por Beatriz Prieto |

La noche del miércoles 13 de septiembre, Telecinco estrenó 'El musical de tu vida' con Ana Obregón como primera invitada. A través de la música, el programa repasó los momentos clave de la vida de la madrileña, con un broche final en el que Obregón se reencontró con Silvia Marsó, quien fuera su compañera de 'Ana y los siete', donde daba vida a Alexia.

Ana Obregón habla de un reencuentro del reparto de 'Ana y los siete' en 'El musical de tu vida'

"'Ana y los siete' fue un regalazo de la vida para ti", resumió Sobera, tras deshacerse en halagos hacia una ficción creada por su invitada que arrasó entre la audiencia., recordó Obregón, quien por entonces se negó a reducir el número de niños de siete a cinco, al igual que, en lugar de los veintiséis que le propusieron en un principio. Asimismo,, al contrario que ella misma, "porque la idea me la dio mi hijo" mientras estaban viendo juntos " Sonrisas y lágrimas ".

"Hiciste buenos amigos allí", apuntó Sobera, momento en el que su invitada matizó que habían sido "los mejores", antes de destacar especialmente el trabajo de Roberto Álvarez y el de Marsó. "Qué genial actriz, cómo hacía de mala, con lo buena gente que es", alabó Obregón. El programa le mostró entonces una imagen reciente del antiguo reparto reunidos en una comida, con una cuadro con una imagen de ella: "Eso es que, cuando pasó lo de mi hijo, me mandaron un regalo muy bonito y esa foto. Superunidos todos, los siete niños eran maravillosos. Eran mi familia".

Escenas para el recuerdo

Sobera sorprendió entonces a Obregón dando paso a Marsó, de quien la madrileña había confesado que hacía dieciocho años que no la veía, desde el final de 'Ana y los siete'. Tras fundirse en un cariñoso abrazo, la recién llegada le regaló la casita de muñecas que se usó en la serie, para su pequeña, y ambas comenzaron a recordar su paso por la serie. "Hemos hecho escenas tan históricas... me estoy acordando de la de la bofetada", confesó la madrileña, ante lo que Marsó recordó que "yo no me atrevía a pegarle, porque le tenía que dar un puñetazo".

"Encima nos teníamos que odiar porque era 'que viene Alexia, la bruja'. Bordaste ese personaje", comentó Obregón, con humor. Además, la barcelonesa rememoró cómo sus personajes eran muy distintos, hasta el punto de que "ella era el Correcaminos y yo, el Coyote". "Nos reíamos mucho", compartió la protagonista del programa, a lo que añadió que "me daba una rabia que me moría" cuando Marsó recordó el momento en el que los guionistas hicieron "bueno" a su personaje. "Estaba fatal de buena, faltaba la chicha", coincidió la barcelonesa.