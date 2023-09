Por Beatriz Prieto |

'Cuentos chinos' emitió su tercera entrega la noche del miércoles 13 de septiembre, en Telecinco, con Prince Royce como invitado y la presencia de la madre de Jorge Javier Vázquez en plató. El presentador, además, volvió a contar con la presencia de Susi Caramelo, quien aprovechó un escatológico vídeo de 'Got Talent España' para lanzar una pulla sobre el fin de 'Sálvame'.

Jorge Javier guarda silencio ante la mención de 'Sálvame' en 'Cuentos chinos'

En compañía de la barcelonesa,, entre los que se encontraba la "actuación" de Ichikawa Koukuchi en el talent de Telecinco, donde indignó a Risto Mejide con, a lo que se sumó incluso un disparo o soplar un matasuegras con la misma técnica.

"Eso sí que fue cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando te cancelaron el 'Sálvame'", lanzó entonces Caramelo, entre risas, ante un Vázquez que, lejos de replicar, se limitó a sonreír en silencio. De hecho, el presentador optó por recordar al pequeño Hugo Molina, el niño del tambor que ganó la quinta edición de 'Got Talent', pasando así por alto completamente el comentario de su compañera y manteniendo su promesa de no meterse en ningún charco, ni mojarse en política.

Una cadena muy "familiar"

La mención de la cadena no era la primera en el programa, puesto que Vázquez bromeó con su invitado en un momento de la entrevista, ante el desconcierto de Prince al mencionar a Telecinco: "Telecinco es donde estás ahora. Una cadena familiar, mira si es familiar que está mi madre en plató". Asimismo, Vázquez se la "devolvió" a Caramelo unos segundos después, al recordar la primera intervención televisiva de la colaboradora en '¡Allá tú!'. "No sé quién te peinó, pero parecías Anabel Alonso en 'Amar es para siempre'", bromeó el catalán, haciendo referencia a la competencia.