Bárbara Rey, de vetada en Telecinco a fichaje estrella de 'Cuentos chinos'

Por Beatriz Prieto |

'Cuentos chinos' alcanzó su segunda entrega la noche del martes 12 de septiembre, en Telecinco, con Bárbara Rey como invitada de la noche. No obstante, lejos de quedarse en una mera visita de la murciana al nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, en los últimos segundos de la emisión, Rey confirmó su incorporación al formato como colaboradora estrella.

Bárbara Rey y Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Cuentos chinos'

Horas antes de la emisión del programa, su cuenta oficial en Twitter publicó la imagen de un par de pies., escribían junto a dicha imagen, dando a entender que darían a conocer a una nueva incorporación al programa en su segunda entrega. Una duda que quedó resuelta cuando, en la recta final,

"Me lo estaba pensando bastante, porque me han pillado así de sorpresa", reconoció Rey, antes de desvelar que "me han ofrecido si quiero estar aquí de colaboradora". "¡Qué sorpresa, Bárbara! Yo no quiero otra cosa más en la vida que tener a Bárbara Rey", confesó Vázquez, en un anuncio un tanto atropellado. El catalán confirmó que la murciana pasaba a formar parte de la lista de "cuentistas" del formato con una sección que, aparentemente, llevará el nombre de "Gente Bárbara", como se podía leer en los pantallones del plató.

De vetada a fichada

El anuncio se daba a conocer más de medio año después de que la nueva directiva de Mediaset España diera a conocer su "lista negra" de trece famosos vetados de sus cadenas, entre los que se encontraba la propia Rey, a pesar de que su visita a 'Viajando con Chester' dio al programa de Risto Mejide sus mejores datos de audiencia una semana antes.

Asimismo, la incorporación de la murciana a 'Cuentos chinos' se produce cuando aún está pendiente la emisión de su entrevista en 'Joaquín, el novato', después de su gran implicación en Atresmedia en los últimos meses a raíz del lanzamiento de la serie 'Cristo y Rey' y su docuserie, 'Una vida Bárbara', por lo que todo apunta a que Rey volverá a estar presente en las dos principales cadenas generalistas privadas al mismo tiempo.