Por Daniel Parra |

La gran final de la décima edición de 'La Voz' se celebró en la noche del viernes 15 de diciembre. Los espectadores tuvieron el papel fundamental de elegir al ganador del talent musical a través de sus votos en la página web o por teléfono. A la final llegaron Nereida, Pablo Verdeguer, Miguel Carrasco y Elsa Tortonda, y fue esta última la que se llevó el trofeo, después de participar en 'La Voz Kids', 'Idol Kids' y conseguir un pase de oro en 'Got Talent España'.

Miguel Carrasco y Elsa Tortonda en la final de 'La Voz'

. A continuación, Morat llegó al plató de Antena 3 para cantar junto a los finalistas. El grupo colombiano estrenó su nuevo single, "Tarde". No fue el único cameo de la noche.

En cuanto a los concursantes, la primera en actuar sería Elsa, que interpretó "Cuando nadie me ve", de Alejandro Sanz. La siguieron Nereida, con "Entre sobras y sobras me faltas" de su coach, Antonio Orozco, y Pablo, que cantó "Devuélveme la vida", también del cantautor. Por último, Miguel se atrevió con "Por la boca vive el pez", de Fito & Fitipaldis. Los primeros en caer eliminados fueron Nereida y Pablo. En la votación final, Elsa Tortonda se impuso a Miguel Carrasco, haciendo que Luis Fonsi se convirtiera en el coach ganador de 'La Voz' por primera vez.

Antonio Orozco deja la música unos meses

Antes de la gran final de 'La Voz', uno de sus coaches, Antonio Orozco, reveló en una entrevista realizada por La Razón que, tras el concurso, se alejaría de los focos por unos meses: "Me voy a quitar un tiempo de en medio". El motivo que ha dado el cantante es que quiere centrarse en su familia y en preparar un nuevo disco: "Voy a decir hasta luego para ver qué soy capaz de escribir y de encontrar y de preparar algo nuevo. No sé cuanto tiempo me tomará para volver renovado".