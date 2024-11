Por Alejandro Burrueco Marín |

Begoña Gutiérrez, una de las madres de la última edición de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', acudió a 'Fiesta' el pasado sábado 9 de noviembre, pero como examiga de Isabel Pantoja. Gutiérrez ha intentado desmentir las declaraciones de Isa Pantoja en '¡De viernes!', aunque la hija de la tonadillera también tenía un defensor en plató, su amigo y abogado Alberto Domínguez. Ambos han acabado teniendo un gran enfrentamiento que ha acabado con la paciencia de Emma García, la presentadora.

Begoña Gutiérrez y Alberto Domínguez enfrentados en 'Fiesta'

", amenazaba Gutiérrez a Domínguez, asegurando que no estaba en aquel momento como para escuchar lo que supuestamente le dijo la cantante a su hija. "", afirmaba él, que acabó contándoselo únicamente a Alexia Rivas

Por su parte, la presentadora apuntaba que ambos estaban en igualdad de condiciones, porque ninguno tenía una relación estrecha en la actualidad con la persona a la que estaban defendiendo. Sin embargo, ambos afirmaban tener permiso para estar ahí contando su versión. García tuvo que mediar en varias ocasiones, ya que tanto ellos dos como Luis Rollán se pisaban durante la discusión.

Emma García estalla contra sus invitados

"Un momento, por favor. ¡Alberto! ¿Podemos retomar el testimonio? Porque todavía no hemos llegado a lo que tú viste", intentaba García acelerar las divagaciones del invitado. Después, el cabreo de la presentadora fue en aumento: "¡Me estoy liando ya!". "No animéis", le decía la presentadora al público, que estaba aplaudiendo la pelea. Finalmente, la presentadora acabó por explotar: "¡Me estoy cabreando ya! Vaya amigo, Isa Pi, y vaya amiga, Isabel Pantoja. No es tan difícil contar una historia y dar su visión".