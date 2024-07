Emma García, alarmada al conocer el motivo del ingreso de Isabel Pantoja: "Está siendo muy fuerte"

Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado 6 de julio en 'Fiesta' el colaborador Sergio Garrido le reveló a la presentadora Emma García el motivo por el que habían ingresado a Isabel Pantoja, a través de un mensaje que el paparazzi acababa de recibir. "Estoy de los nervios, se me está poniendo la piel de gallina", decía Garrido, pidiendo permiso a la directora del programa para compartir con García el mensaje.

Sergio Garrido muestra el mensaje a Emma García en 'Fiesta'

", reaccionaba la presentadora sorprendida ante el mensaje. Por su parte, la colaboradora y periodista Marisa Martín-Blázquez remarcaba que ella ya conocía la información: "".

"Me parece lo suficientemente serio. Todo el cariño para Isabel Pantoja", continuaba la presentadora, que además unía la información con otra anterior: "Además, estoy recordando que Enrique del Pozo, en su día, abría 'Fiesta' diciendo que tenía 'Un asunto serio de salud'. Ahora me cuadra esa información con lo que tú me han enseñado". De esta manera, el magacín de Telecinco daba sentido a la cancelación del concierto de Isabel Pantoja en la Plaza de Toros de Valladolid.

Emma García manda su apoyo

Sin revelar mucha información, la presentadora ha recalcado que se trata de una "urgencia": "Está claro que es una urgencia y que, además, tenía que acudir a Córdoba o a donde fuera". García también ha hecho hincapié en la "fuerza" de la tonadillera: "Mucha fuerza para afrontar todo lo que le viene y, añado una cosa: está siendo muy fuerte. Y todavía hay que valorar más lo que ha hecho hasta ahora. Una campeona".