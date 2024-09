Por Alejandro Burrueco Marín |

María Patiño contó con ilusión en 'Ni que fuéramos Shhh', a modo de exclusiva, que Sofía Suescun estaba embarazada. Sin embargo, la información que le llegó a la presentadora desde Linares, ciudad natal de Kiko Jiménez, no parece haber dado en el clavo, puesto que la pareja de Suescun desmintió el supuesto embarazo el pasado domingo 29 de septiembre en 'Fiesta'.

Kiko Jiménez desmiente el embarazado de Sofía Suescun en 'Fiesta'

para preguntarle por la noticia, eso sí, sin mencionar al espacio de Canal Quickie. "", ha preguntado el jienense tomándose con humor la falsa exclusiva. "", ha revelado el colaborador.

"¿De dónde ha salido entonces esta historia?" indagaba García, manteniéndose sin revelar la fuente. "Yo no tengo ni idea, de repente salta la noticia, una noticia sin contrastar. Es la moda ahora decir exclusivas sin contrastar. Pueden llamar a Sofía o me pueden llamar a mí, yo descuelgo el teléfono y tan amablemente te digo: 'Oye, que es falso'", ha explicado Jiménez mientras lo desmentía rotundamente. "Yo no tengo ni idea de dónde ha salido", hacía hincapié la presentadora evitando mencionar a sus excompañeros de cadena.

¿Buscan un hijo Suescun y Jiménez?

"Debe de interesar más dar una noticia falsa. Es una noticia que sería bonita en el caso de ser real", ha añadido Jiménez. Por su parte, García le ha planteado si están buscando un hijo, a lo que la respuesta también ha sido negativa: "No nos lo hemos planteado, ni mucho menos. Sí que es verdad que es algo que con el tiempo puede que pase". Además, Alejandro Albalá ha transmitido que Maite Galdeano, al no contrastar la noticia con su hija, se la creyó: "¡Tenía razón!"