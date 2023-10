Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El sábado 30 de septiembre se ha comentado en 'Fiesta' el abandono de Oriana Marzoli en la octava edición de 'GH VIP', una marcha voluntaria que ha negado la participante mediante su perfil en la redes sociales. Entre los colaboradores que estaban hablando de la decisión de la venezolana estaban Makoke y Miriam Saavedra, dos exconcursantes que coincidieron en la casa en 2018.

Makoke y Miriam Saavedra en 'GH VIP'

La relación de ambas en su paso por Guadalix destacó por los continuos enfrentamientos que tenían. Tal y como se ha podido ver en el programa de Unicorn Content,. Miriam Saavedra empezaba afirmando que no le parecía bien el abandono de Oriana Marzoli: "Desde el cariño y el respeto que le tengo a la casa de 'GH', que ha sido mi casa durante mucho tiempo,hacia la organización".

Makoke también quería intervenir en el debate, pero la exnovia de Carlos Lozano la interrumpía: "Perdón, déjame que termine, Makoke, que ahora te tengo que decir algo a ti también". Una vez terminada su exposición de lo que opinaba sobre Marzoli, la peruana ha ido directamente a por la exmujer de Kiko Matamoros: "Ella se va a otros programas por las tardes y va hablando de mí. No sé por qué no me lo dice a la cara. Ahora tienes a 'La reina Inca' en tu cara". "¿No será que me tienes inquina porque sabes que yo sé lo que tú no quieres que se sepa?", ha sentenciado la ganadora de 'GH VIP 6'.

Emma García corta tajantemente a Miriam Saavedra

Finalmente, Miriam Saavedra ha lanzado una pulla a su compañera en 'Fiesta' llamándola "Makoka". Emma García no ha tolerado esta falta de respeto y la ha frenado al instante. "Eh, eh, eh, vale. Vamos a continuar contándolo bien. Sin tonterías, sin faltas de respeto. Ojo, ¿eh?", zanjaba la presentadora del programa. A pesar de este enfrentamiento, el formato de Mediaset España ha podido continuar sin ningún problema.