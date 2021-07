Recientemente, la noticia de la jubilación de Juanjo Cardenal sacudía el panorama televisivo. Durante nada menos que 24 años, el locutor (cuyo rostro vimos por primera vez en el décimo aniversario del formato) había sido la mítica voz de 'Saber y ganar', ganándose el respeto y el cariño del público a lo largo de todo ese tiempo. El 21 de julio, el equipo se despedía emotivamente de él.

Juanjo Cardenal en 'Saber y ganar'

La emisión de 'Saber y ganar' del miércoles 21 se convertía en un sincero y emotivo homenaje a Juanjo Cardenal, pieza imprescindible del programa desde hacía más de dos décadas. El tributo comenzaba dedicando la jornada a dos de las mayores pasiones del locutor: la poesía y la literatura. El mismo Cardenal recitaba algunos poemas apareciendo físicamente en pantalla, lo que en contadas ocasiones había pasado.

"Esto no es un final, es un cambio de ciclo y de etapa, porque no me pienso aburrir. Tengo muchas cosas que hacer", decía el homenajeado sobre su jubilación. El también mítico presentador, Jordi Hurtado, destaca que no podría elegir un solo momento al lado de Cardenal. "Todo lo que nos rodea está hecho de cosas pequeñitas, de átomos. Estos 25 años de 'Saber y ganar' se han formado a base de pequeños átomos", decía, añadiendo que el locutor se llevaba "un trocito de todos nosotros".

Elisenda Roca toma el relevo de Juanjo Cardenal

Aunque no será la última vez que escuchemos a Juanjo Cardenal en 'Saber y ganar' (ya que aún deben emitirse varios especiales grabados con motivo de los Juegos Olímpicos), el locutor no volverá a trabajar en el programa, dando paso a su relevo: Elisenda Roca. Cardenal dedicaba unas emotivas palabras al programa y a su sustituta: "Una pequeña porción de 'Saber y ganar' es mi hijo. Te voy a pedir que le cojas de la mano bien fuerte y que, con él, te pongas a andar. No te voy a decir hacia dónde ni hasta cuándo, pero te ruego encarecidamente que lo hagas con todo el amor y el cariño que seas capaz. Y suerte".