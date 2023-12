El encontronazo de Pedro Sánchez con Susanna Griso: "No tergiverse mis palabras"

Por Daniel Parra |

Pedro Sánchez visito este jueves, 7 de diciembre, el plató de 'Espejo público' para ser entrevistado por Susanna Griso en su sección "Un café con Susanna". El motivo principal de la invitación fue la promoción de su nuevo libro, "Tierra firme", en el que narra de primera mano algunos de sus episodios más importantes en su primera legislatura como presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez junto a Susanna Griso en 'Espejo público'

Sin embargo, el tema que copó la mayor parte de la entrevista fue la ley de amnistía., comenzó diciendo Sánchez, que

"Yo estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía, que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura, y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía", aseguró el presidente del Gobierno en Antena 3. Además, recordó que Aznar, presuntamente, "indultó a 1.400 personas en un día y se reunió con ETA en Suiza". Sánchez se explicó diciendo que "amnistiar es perdonar" y que "las contiendas políticas se tienen que solucionar desde la política, no desde la judicialización".

"No tergiverse mis palabras"

Durante un momento de la entrevista, Pedro Sánchez comentó que "le hace gracia que el PP trate de encontrar críticas a los discursos de la presidenta del Congreso hasta debajo de las piedras". Entonces, Susanna Griso le preguntó: "¿No ha invocado el derecho a decidir Francina Armengol?". "Pero vamos a ver, Susanna, creo que tenemos una cierta perspectiva de la democracia en nuestro país. Cuando se reforman los estatutos de autonomía en las comunidades autónomas, como ocurrió, por ejemplo, en Cataluña, ¿no se llamó a las urnas?", respondió Sánchez, a lo que Griso contestó que le estaba hablando "de una consulta sobre un referéndum catalán".

"No, no, no, perdone. No tergiverse usted mis palabras", respondió el presidente, por lo que la presentadora aclaró: "Yo le pregunto, no tergiverso. Le pregunto si está planteando la 'vía Iceta'. ¿Es una nueva consulta o un nuevo referéndum?". Sánchez salió del paso diciendo:. "Yo lo que le digo es bastante claro: se critica por parte del PP cuestiones que son de sentido común. Cuando se han reformado estatutos, se han refrendado por la ciudadanía". "Presidente, muchísimas gracias, no sea tan caro de ver", decía Griso para despedirse de Pedro Sánchez, a lo que este respondía: "Yo encantado de estar, pero tengo también otras tareas".