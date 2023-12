Por Daniel Parra |

Arturo Pérez-Reverte fue el invitado de la noche del miércoles 29 de noviembre de 'El hormiguero'. El escritor promocionó su nueva obra, "El problema final", una novela negra que sitúa al lector en la isla ficticia de Utakos, en Grecia, en 1960. Además, habló de su experiencia como corresponsal de guerra y de la actualidad política y social: "Objetivamente, cuando miras hacia atrás, cuando lees historia, cuando observas el mundo, también ahora, lo que más corroe, lo que más enfrenta, lo que más mina la convivencia y lo que más fanatiza y hace a los hombres ser peores, al ser humano ser malo, es la religión y el nacionalismo".

Pablo Motos y Arturo Pérez-Reverte en 'El hormiguero'

Aprovechando el tema de los nacionalismos, Pablo Motos preguntó a su invitado por su opinión acerca de la situación política actual, con Pedro Sánchez y Carles Puigdemont como protagonistas.. El escritor siguió explicando su postura sobre el presidente del Gobierno: "Lo que pasa es que entiendo a Pedro Sánchez., siguió.

"No ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso, o ha leído muy pocos", dijo el periodista, que aclaró que, a pesar de eso, "tiene un instinto político extraordinario". "Es valiente, es tenaz, es atrevido, no tiene escrúpulos ninguno... Sin duda es el político más interesante de España, y posiblemente de Europa", continuó.

El académico de la RAE insistió en que Sánchez es un "personaje profundamente amoral" y que "va a estar el tiempo que quiera": "Caerá cuando ya no tenga nada que vender". "¿En qué lugar lo pondrías en una novela tú?", le preguntó Motos, a lo que Pérez-Reverte respondió de forma inmediata: "De malo". "Es que es muy bueno en lo suyo", dijo.

"No me metas en ese jardín"

Pablo Motos intentó sacarle más declaraciones a Arturo Pérez-Reverte sobre la amnistía, pero pinchó en hueso: "Sobre eso no quiero hablar. Me parece mal, eso es todo". El presentador quiso saber también su opinión sobre Puigdemont, pero el escritor salió airoso: "No me metas en ese jardín que quiero salirme del jardín". Sin embargo. dejó claro que, para él, "todos son muñecos" y que "Sánchez es el personaje".