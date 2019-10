'Espejo público' entrevista al barbero de Abascal: "Yo no lo veo una persona racista"

En plena precampaña electoral, los diferentes líderes políticos promocionan hasta su último corte de pelo. O de barba, como en el caso de Santiago Abascal. El líder de VOX visitó esta semana a su barbero de confianza y dejó constancia de ello en redes sociales. "Elvis, un cubano con las cosas muy claras y de los pocos tíos a los que les confío el cuello", destacó Abascal para acompañar su fotografía en Instagram.

Elvis, peluquero de Abascal, en 'Espejo público'

Si ya resultaba de por sí surrealista la publicación del político, más lo fue el reportaje que 'Espejo público' realizó a cuenta de esa visita al barbero. Un equipo del programa que presenta Susanna Griso no tardó ni 24 horas en personarse en el negocio de Elvis para conocer su opinión sobre uno de sus clientes más ilustres. "Hablamos de política lo justo -explicó el barbero- y las pocas veces que hemos hablado de los inmigrantes no lo veo como una persona racista, ni mucho menos, está de acuerdo con el que viene a trabajar y a contribuir a España".

Elvis no quiso entrar en sus preferencias políticas, pero reconoció que cuando Abascal visita su barbería hablan "del país y sobre todo de los autónomos". "Yo tengo a dos personas en nómina y a los autónomos nos tienen muy apretados, hay que bajar los impuestos" reclamó el trabajador. Además, desveló que le había pedido la barba "más redondeada" esta la última vez.

Barbas políticas

'Espejo público' no perdió la ocasión de establecer un ranking particular de las barbas políticas de este país. "Está claro que la barba de Pablo Iglesias no ha pasado por las manos de esta peluquería. No me gusta nada", exclamó Elvis ante las carcajadas de Susanna Griso y el resto de colaboradores en plató. En el caso de Pablo Casado, que cambió de look al principio de esta precampaña dejándose crecer la barba, Elvis apuntó que "uno puede llevar la barba más larga, más corta, pero si es verdad que se debe degradar un poco de arriba y de abajo".