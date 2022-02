Prime Video tirará de fantasía para encarrilar el mes de febrero. Tras apelar a un amplio espectro de públicos con dos originales tan diferentes como 'Reacher' y 'The Marvelous Mrs. Maisel', la plataforma del gigante del comercio seguirá apelando a sus suscriptores con apuestas variadas, aunque con un nexo de ciencia ficción entre ellas. De todos los originales que veremos en marzo, seguramente 'Star Trek: Picard', que vuelve con su segunda temporada, sea el más consolidado, pero no el único a marcar en el calendario.

'Diabolical'

Aunque de primeras 'Diabolical' pueda parecer un título desconocido, si le añadimos el 'The Boys Presents' del que va precedido ya queda claro su origen. Esta ficción animada se trata de un spin-off de la aclamada e iconoclasta ficción de superhéroes, cediendo las riendas creativas a un autor diferente en cada uno de sus episodios de breve duración. Mientras tanto, 'Upload' seguro que suena más, ya que retorna con una segunda temporada tras convencer con la primera hace dos años.

Coincidiendo con el decimoctavo aniversario de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, que se cobraron casi 200 vidas en Madrid, Prime Video recoge el testimonio de supervivientes y entrevista a especialistas en la docuserie 'El desafío: 11M'. Y para terminar, queremos destacar el estreno de la sexta temporada de 'This Is Us' o el salto al streaming de filmes tan llamativos como "Spencer" y "La abuela", que han pasado por los cines en los últimos meses.

Estrenos de series

- 'Diabolical' (Estreno - 4/3)

- 'Star Trek: Picard' (Temporada 2 - 4/3)

- 'Upload' (Temporada 2 - 11/3)

- 'El desafío: 11M' (Estreno - 11/3)

- 'Porno y helado' (Estreno - 11/3)

- 'Que te den, Kevin' (Temporada 1 - 13/3)

- 'MotoGP Unlimited' (Estreno - 14/3)

- 'This Is Us' (Temporada 6 - 23/3)

- 'Sainz. Vivir para competir' (Especial - 25/3)

Estrenos de películas

- "Lucy and Desi" (4/3)

- "Irresistible" (11/3)

- "Operación Marea Negra: La travesía suicida" (11/3)

- "Deep Water" (18/3)

- "Master" (18/3)

- "Spencer" (18/3)

- "La abuela" (25/3)

- "Candyman" (27/3)

- "Los ángeles de Charlie" (27/3)