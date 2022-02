Esta noticia contiene spoilers

A finales de 2020, llegaba a Amazon Prime Video la serie 'The Wilds', cuya segunda temporada fue confirmada por la compañía una semana después de su lanzamiento. Sin embargo, los nuevos episodios se han hecho esperar aunque, por fin, en la tarde del martes 22 de febrero, Amazon ha confirmado en sus redes sociales la fecha de estreno de la nueva tanda de episodios: será el próximo 6 de mayo.

Algunos de los nuevos fichajes de la segunda temporada de 'The Wilds'

"Bienvenidos de nuevo a las islas", compartía Amazon Prime en su cuenta de Twitter en español, junto a cuatro imágenes de los nuevos episodios que los seguidores de la serie adolescente podrán disfrutar dentro de poco más de dos meses. Dos de las fotografías estaban protagonizadas por las adolescentes protagonistas de la primera temporada, Dot (Shannon Berry), Fatin (Sophia Ali), Leah (Sarah Pidgeon), Martha (Jenna Clause), Nora (Helena Howard), Rachel (Reign Edwards), Shelby (Mia Healey) y Toni (Erana James), que formaban parte del proyecto "El amanecer de Eva". A ellas se suma ahora un nuevo grupo de personajes que forman parte de "El ocaso de Adán", tal y como se adelantó en el desenlace de la primera temporada, "experimento" que también está a cargo de Gretchen Klein, interpretada por la actriz Rachel Griffiths.

Según ha explicado la compañía, la segunda temporada seguirá la historia de las chicas durante su estancia en la isla desierta, después de que hayan descubierto que no terminaron allí precisamente por accidente. Una trama a la que ahora se suma el conocer cómo los chicos están afrontando una experiencia similar, para lo cual la ficción ha incorporado nuevos intérpretes a su elenco: Tanner Ray Rook ('Side Quest') dará vida a Bo Leonard; Aidan Laprete ('Hawai 5.0') será Henry Tanaka; Ivan Taylor estará interpretado por Miles Gutierrez-Riley; Nicholas Coombe ('68 Whiskey') estará a cargo del personaje de Josh Herbert; Charles Alexander se pondrá en la piel de Kirin O'Conner; Zack Calderon ('FBI'), en la de Rafael Garcia; mientras que Alex Fitzalan ('The Society') y Reed Shannon (encargado de dar voz a Ekko en 'Arcane: League of Legends') serán Seth Novak y Scotty Simms..

THIS IS NOT A DRILL. SEASON TWO OF @THEWILDSONPRIME IS COMING. ????pic.twitter.com/BHA9F3a3iC — Prime Video (@PrimeVideo) February 22, 2022

Incógnitas por resolver

Aunque la nueva temporada también mostrará la experiencia de los componentes de "El ocaso de Adán", tal y como adelantó Amy Harris, showrunner de la serie, a Entertainment Weekly, las chicas seguirán siendo el foco central de la serie. "Como podéis haber notado, algunas de las mujeres no han aparecido por la sala de interrogatorio. Tendremos que averiguar el porqué de ello", apuntaba Harris, en referencia a la línea temporal en la que las protagonistas ya habían salido de la isla, en la que no todas ellas habían aparecido, como ocurría con Martha (Jenna Clause) y Nora (Helena Howard), lo que dejaba en el aire si habían logrado volver a la civilización con vida, una de las grandes incógnitas que quedaron sin resolver en la primera temporada.