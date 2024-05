Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 9 de mayo, La 1 emitió la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2024 tras la clasificación de los diez primeros países en la cita del martes. La cita incluyó las actuaciones de los representantes de Francia, España e Italia por primera vez, a pesar de tener ya el pase garantizado, y concluyó con la clasificación de los diez últimos países a la final del sábado 11 de mayo, lo que dejó fuera a seis de los países participantes.

En esta ocasión,, en una cita que que contó con un "karaoke" junto a Helena Paparizou y su "My number One", tema con el que ganó el festival en nombre de Grecia en 2005; Sertab Erener y su "Everyway that I Can", ganadora del certamen en 2003 y Charlotte Perrelli y su "Take Me To Your Heaven", canción con la que obtuvo el micrófono de cristal en 1999. Asimismo,, que ocupó el segundo puesto en nombre de Finlandia en Eurovisión 2023 gracias a su pegadizo "Cha Cha Cha", el cual volvió a interpretar en el Mälmo Arena.

Países Bajos fue el encargado de cerrar la cita con Joost Klein y su "Europapa", con el cual logró su pase a la final después de que se confirmara la clasificación de Letonia, con Dons y "Hollow" y de Austria, gracias a Kaleen y "We Will Rave". Gåte fue el siguiente en recibir la buena noticia, al conseguir un hueco en la cita del sábado para Noruega con su canción "Ulveham". A ellos se unió Israel; Grecia, con Marina Satti y "Zari"; y Estonia, de la mano de 5miinust & Puuluup. Mientras, las tres últimas plazas fueron destinadas a Nemo, Nutsa Buzaladze y Ladaniva, representantes de Suiza, Georgia y Armenia.

Países clasificados

1. Letonia: Dons, "Hollow"

2. Austria: Kaleen, "We Will Rave"

3. Países Bajos: Joost Klein, "Europapa"

4. Noruega: Gåte, "Ulveham"

5. Israel: Eden Golan, "Hurricane"

6. Grecia: Marina Satti, "Zari"

7. Estonia: 5miinust & Puuluup, "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

8. Suiza: Nemo, "The Code"

9. Georgia: Nutsa Buzaladze, "Firefighter"

10. Armenia: Ladaniva, "Jako"

"Péfto kai kyliémai sa zári

Káno pos xechnáo t' áromá sou

Ki óla allázoun gýro mou"



Marina Satti, representante de Grecia ???????? en #Eurovision2024 interpreta "Zari" en la segunda semifinal#EurovisiónRTVE #EuroSemi2 https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/7dNah6yy5f — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"Now I found paradise

I broke the code

Oh, Oh, Oh"



???????? Nemo, representante de Suiza, rompe todos los códigos en "The Code", un tema sobre el autodescubrimiento.#EurovisiónRTVE |#Eurovision2024 |#EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/dU7C2pMrqw — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"When the darkness hits and we can't be saved

We ram di dam dam da we will rave"



Kaleen, representante de Austria ???????? en #Eurovision2024 convierte el escenario en una auténtica rave con su "We will rave" #EurovisiónRTVE #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/B1xRekWnkJ — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"yes kparem, du el nayí

yes kparem, du el nayí

La la la

La la la"



???????? Ladaniva lo apuesta todo al folclore armenio en su puesta en escena.



¡Así suena "Jarko", la propuesta de Armenia!#EurovisiónRTVE| #Eurovision2024 #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/asKbKUZrC8 — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"Yeah I'd rather let them dig my grave shallow



Instead of selling out to something so hollow, hollow"



???????? Dons, de Letonia, apuesta por una escenografía minimalista para "Hollow".#EurovisiónRTVE| #Eurovision2024 #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/P6xVNpVckx — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"Put out the fire" ????



???????? Arde el Malmö Arena con Nutsa Buzaladze y su "Firefighter". ¿Qué te parece la propuesta de Georgia?#EurovisiónRTVE| #Eurovision2024| #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/iF963KLzdh — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

???????? "Ma ei tea narkootikume, limpsi tean ja siidrit

Vahet ma ei suudaks teha vitamiinil spiidil"



5Miinust x Puuluup, de Estonia, pone al público en pie con su tema "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi".#EurovisiónRTVE| #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/6OkInPhlTS — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"Når alle dei gillaste lika meg best"



???????? Gåte representa a Noruega con "Ulveham" y una puesta en escena épica.#EurovisiónRTVE| #Eurovision2024| #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/XNxmWnZiA1 — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

Megara, fuera de la final

La votación de los países participantes, al igual que la audiencia de Francia, España e Italia, dejó fuera de la final a Malta por tercera vez consecutiva, la décima desde que se establecieron las semifinales, al no conseguir suficiente apoyo para Sarah Bonnici y su "Loop". Octava edición sin clasificarse alcanzaba por su parte Albania, de la mano de Besa Kokëdhima y "Zemrën N'dorë"; una más que Chequia, con Aiko y la canción "Pedastal".

"Not my fault that you got-got-got me on" ????



???????? Sarah Bonnici, representante de Malta, abre la segunda semifinal de #Eurovision2024 y pone a bailar a toda Europa con "Loop".#EurovisiónRTVE #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/x2U6ABsa35 — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"Kur të vrasin ty pas shpine (a-na-na-na-na)



Si sheqer në gjak, në vena, me helmove"



Besa, representante de Albania ???????? en #Eurovision2024, pone a cantar al Malmö Arena con su "Titan".#EurovisiónRTVE #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/ns5Q92uM5O — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"Put myself on a pedestal

I will be loving me more, loving me"



Aiko, representante de Chequia ???????? en #Eurovision2024, interpreta "Pedestal" en la segunda semifinal.#EurovisiónRTVE #EuroSemi2 https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/Rna3JiB5MR — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"I can feel you slipping through my hands"



Emotiva actuación de ???????? Saba, que canta "Sand" vestida de blanco y subida en un pedestal.#EurovisiónRTVE #Eurovision2024| #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/JpslJw7JWj — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"We like to party

But we love rock" ????



Megara nos trae el rock ???????? a la segunda semifinal de #Eurovision2024 con su "11:11".



¿Qué te parece la propuesta de San Marino?#EurovisiónRTVE| #EuroSemi2https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/WjEzVhcsnb — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

"I can see all the pain (Before the party's over)

In a way that you move"



???????? Mustii, representante de Bélgica, canta "Before the Party's Over" rodeado de micrófonos.#EurovisiónRTVE #Eurovision2024https://t.co/yHQ2mtS3M6 pic.twitter.com/BhPuMaOtpr — Eurovisión España - RTVE ???????? (@eurovision_tve) May 9, 2024

En cuanto a Dinamarca, Saba y "Sand" no conseguían romper su mala racha al no superar las semifinales por cuarto año consecutivo. Lo mismo ocurría con San Marino que, representado por el grupo español Megara con su tema "11:11", no pasaba a la final por tercera edición consecutiva, sumando así once participaciones de catorce sin optar al micrófono de cristal. Mustii, representante de Bélgica, y su "Before the Party's Over" cerraron la lista de países "descartados", la primera desde 2019 y la undécima de su recorrido en el festival.