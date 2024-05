Por Redacción |

Las horas previas a la gran final de Eurovisión se están viviendo con auténtica tensión, y es que no dejan de suceder hechos que ponen en jaque el certamen. En estos días, hemos visto cómo muchos de los representantes de diferentes países han mostrado su disconformidad con la presencia de Israel en la competición, pero el ambiente se ha recrudecido a raíz de la descalificación de Países Bajos.

Israel en Eurovisión 2024

Poco después del comunicado de la UER tenía lugar el ensayo del desfile de las banderas, donde. Estos tres países estarían en contra de la actitud de la delegación israelí, pues uno de sus miembros. De entre todos ellos, Bambie Thug, la representante irlandesa, ha emitido un comunicado en sus redes sociales.

"Ha ocurrido una situación mientras esperábamos a subir al escenario para el ensayo del desfile de banderas en el que sentí que era necesaria la atención urgente de la UER", expresa en una historia de Instagram. "La UER se ha tomado este asunto seriamente y estamos discutiendo sobre qué acciones deben ser tomadas. Esto quiere decir que me he perdido mi ensayo general". No obstante, esto no es lo único que habría pasado entre Israel e Irlanda en las últimas horas.

RTÉ, la corporación pública de Irlanda, se ha hecho eco de que Bambie Thug le pidió a la UER que mediara en los comentarios que recibió por parte de los comentaristas de KAN, la cadena israelí, durante su actuación en la Semifinal. Según indica, los periodistas comentaron que era "la actuación más aterradora de la noche" y habló de la controversia que rodeaba a esta canción y de que a Bambie Thug le gustaba "hablar negativamente de Israel". Esto provocó "una mayor ira" en la representante que se vería reflejada en la actuación de la Final, tal y como ella afirmó, y un comunicado de la UER en donde aseguraban que le habían reiterado a KAN "la importancia de que todos los comentaristas respeten a todos los artistas".

Reuniones de urgencia

A lo largo del día también se ha conocido que cuatro países participantes estuvieron considerando la idea de retirarse del certamen. En la noche del 10 de mayo, las delegaciones de Irlanda, Gran Bretaña, Suiza y Portugal mantuvieron una reunión de urgencia con la UER hasta altas horas de la noche, tal y como informa el medio noruego VG. Horas después y ante todos los acontecimientos que están ocurriendo, Portugal y Lituania han compartido información sobre cómo votar en la final omitiendo a Israel.

Pero esta no es la única reunión de última hora que el organizador de Eurovisión está viviendo. Un gabinete de crisis de la UER está tratando de buscar el modo de lidiar con el malestar generalizado en varios de los países participantes tras la expulsión de Klein, ha informado SVT, la cadena pública sueca.

Noruega y Francia también se pronuncian

Por otro lado, Alessandra Mele, la encargada de dar los votos por Noruega, también ha dado un paso adelante y ha confirmado su retirada del cargo. La representante del país en 2023 ha realizado esta acción como protesta a "la situación de tensión" que se vive en Malmö. Según ha comunicado NKR, la presentadora Ingvild Helljesen le tomará el relevo en esta tarea.

Durante la actuación del "Family Show", el último ensayo general que se celebra previo a la gran noche de Eurovisión, Francia se ha unido a las quejas de muchos de sus compañeros de edición. Slimane ha interrumpido su actuación en medio del ensayo a modo de protesta para dirigirse al público y lanzar un mensaje. El representante francés ha querido recordar que la música es unión -curiosamente el lema de Eurovisión-, pero con amor y con paz.