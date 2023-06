Eusebio Poncela se despacha con 'Merlí: Sapere Aude' por sus "guiones mejorables" y cuenta por qué lo aceptó

Por Sergio Navarro |

En 2021, el universo de 'Merlí' llegaba a su final con la última temporada de 'Merlí: Sapere Aude'. Para estos capítulos finales, se contó con la incorporación de Eusebio Poncela, quien daría vida a Dino, el encargado del famoso local La Satanassa donde entraría Pol Rubio como camarero. El famoso actor estuvo tan solo en cinco capítulos, pero fueron suficientes para que se le siga recordando por este proyecto.

Eusebio Poncela, en 'Merlí: Sapere Aude'

El programa "Ja m'entens", de Cataluya Ràdio, ha hablado con él repasando su trayectoria y ha comentado que lleva tiempo embarcado en el teatro y que. Uno de estos paréntesis lo hizo con 'Merlí: Sapere Aude', un proyecto para el que no ha tenido muy buenas palabras.

"Los guiones no me parecían gran cosa tampoco, eh", suelta Poncela, para instantes después reiterar esta idea: "Se podía mejorar un poquito el material, ¿verdad?". Sin embargo, también ha tenido buenas palabras para esta producción que pudo verse a través de Movistar+: "María Pujalte muy bien, disfruté y me lo pasé bien".

¿Por qué lo aceptó si no le gustaban los guiones?

El actor ha confesado con mucha sinceridad cuál fue el detalle que le hizo decidirse a la hora de aceptar esta serie. "Porque tenía que cantar una canción de Mari Trini y me hacía gracia", revela. Eso sí, continúa con su idea de seguir rechazando muchos de los papeles que le llegan: "No solo por la energía que me quitan para el teatro, sino porque los proyectos en sí son una mierda. De hecho cuando los han estrenado ni los he visto pero eran una porquería".

No hay miedo a encasillarse

Poncela siempre ha hecho poco caso a lo que se dice de él y siempre ha actuado sin tener que dar explicaciones de nada. En esta misma entrevista, ha contado que en ocasiones le preguntan si tiene miedo a encasillarse, algo que le repatea que le cuestionen: "¿Encasillarme por qué? ¿Por hacer tres papeles de homosexuales? Pues pregunta a Javier Bardem si se va a encasillar con tres heterosexuales, es que es la hostia. Como estoy hasta los huevos de este tipo de temas yo voy a seguir y siempre tendré esto de querer defenderlo".

"No sé si hay mucha gente con los cojones que tengo yo y con el corazón de decir: Oye, ¿qué pasa?", sigue contando el actor algo alterado: "No hay que dejar de ser tú mismo, porque si no... Es lo que pasa con el 80% de actores y actrices de aquí y de Marte, que es que son pura apariencia y no despiertan expectativas de autenticidad".