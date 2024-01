Por Beatriz Prieto |

La mañana del 8 de enero, Fernando Díaz de la Guardia, presentador de 'Cuatro al día' junto a Verónica Dulanto, sorprendía a sus seguidores con una mala noticia: sufría parálisis facial. Un problema de salud por el que el presentador se veía obligado a abandonar temporalmente su puesto en Mediaset España para recuperarse, razón por la que el equipo de su programa arrancó la emisión ese mismo día deseándole un pronto regreso.

José Luis Vidal y Verónica Dulanto mandan sus mejores deseos a Fernando Díaz de la Guardia desde 'Cuatro al día'

, compartía Díaz, en su cuenta personal de la red social X, donde agradeció "su humanidad al 061", al igual que "al equipo médico y de enfermería del Hospital de Traumatología de Granada", a quienes calificó de "enormes"., deseó el presentador, quien además recordó el hecho de que "no solo es lo que nos pasa, sino lo que nos decimos de lo que nos pasa".

El presentador también tuvo presente a su madre y la recomendación que hacía "antes de su Alzheimer": "Paladea cada instante, especialmente los buenos momentos". "Es mi deseo para todos", concluyó el presentador quien, horas más tarde, dio las gracias "por la corriente de cariño y generosidad que tanto me ayuda y me llega al corazón". "Gracias por estar conmigo. Quisiera responder a cada mensaje pero al no pestañear bien, me fatigo al instante. Disculpadme", trasladó Díaz.

"Esperamos que vuelva cuanto antes"

Con esta mala noticia presente, arrancaba 'Cuatro al día' capitaneado por Dulanto y José Luis Vidal, quien ya había presentador el formato durante el parón navideño y que tomaba el testigo de Díaz. "El programa de hoy y en adelante hasta que vuelva, se lo vamos a dedicar a nuestro compañero Fernando Díaz de la Guardia", trasladó la presentadora, quien explicó a los espectadores el motivo de su ausencia. "Le mandamos toda nuestra energía y nuestros mejores deseos, esperando que vuelva cuanto antes", lanzó Dulanto, antes de un Vidal que se mostró muy seguro de que "se va a recuperar muy pronto" y le envió "un abrazo inmenso".