Por David Pallarés |

'Mi casa es la tuya' ha vuelto a abrir sus puertas. Esta vez, Bertín Osborne ha recibido a dos de las celebridades más reconocibles de nuestro país: la cantante Luz Casal y el actor Fernando Tejero. Este último ha hablado abiertamente de sentirse encasillado, los haters y de 'Aquí no hay quien viva'.

Fernando Tejero, Luz Casal y Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'

El presentador le confesaba a Tejero que sigue viendo la mítica serie de Antena 3 cada vez que la reponen en televisión: "Todavía siguen pasando los capítulos vuestros y yo los veo y me mato. Eso, además,", decía Osborne. "El otro día, en una entrevista de radio, dijeron: 'Tejero ha conseguido lo que le gustaría conseguir a muchos actores, que es hacer un'. Entiendo que sí, aunque durante un tiempo es cierto que", contestaba el actor.

"A mí no me molesta porque sé la carrera que tengo, pero yo que soy una persona que me fustigo mucho pues también tengo que decir esto...", comenzaba el intérprete. "¿Por qué no destacan esa parte?", le completaba Luz Casal. "¿Por qué no destacan 'el ganador de un Goya'? He hecho cuarenta películas", seguía explicando Tejero molesto. Bertín Osborne, por el contrario, quería darle una razón de por qué la gente sigue recordando al mítico Emilio de 'Aquí no hay quién viva': "Porque la gente te quiere y te admira. La gente de la calle te tiene un cariño enorme por ese papel de esa serie".

Crítico con las críticas

El actor de 'La que se avecina' también ha reconocido llevar muy mal las críticas: "Yo reconozco que tengo que admitir las críticas, constructivas. No esas que se hacen en las redes sociales que son un vertedero de basura", decía dejando claro su repulsa hacia las redes sociales. "A mí me han deseado la muerte, me han llamado 'maricón', 'muérete de sida', te lo juro por mi madre. Me han dicho 'compraniños' porque la gente se piensa que yo tengo un hijo de un vientre de alquiler. ¿Dónde está el niño? ¿Me lo he comido? Para mí la gente que entra en una red social para decir esas cosas son personas enfermas".