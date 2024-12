Por Alejandro Burrueco Marín |

'El gran salto', la serie sobre el exgimnasta Gervasio Deferr, iba a ver la luz el 17 de noviembre en Atresplayer, pero Atresmedia revocó esta decisión y suspendió el estreno. Como ya recogimos, El País informó de que el aplazamiento se debía a las acusaciones que había recibido el medallista por presuntamente cometer abusos sexuales a una menor y a dos chicas más cuando todavía estaba en activo. "No sé de qué me hablas ni de dónde sale la información", eran las palabras de Deferr al citado medio, pero ahora se ha vuelto a pronunciar.

Gervasio Deferr con Óscar Casas en el rodaje de 'El gran salto'

El exgimnasta ha publicado un vídeo en su cuenta de X dando su versión de la situación: "en una noticia que ha salido publicada en el diario El País". "", comienza retomando las palabras que ya compartió.

"Sé lo mismo que todos vosotros, que me denuncian desde un bufete de abogados anónimo, una denunciante anónima, con otras dos personas anónimas también y sin especificar ni cuándo, ni dónde, ni cómo, nada. Pero sí se atreven a verter esas acusaciones sobre mí", continúa Deferr. "Yo quiero abogar a la presunción de inocencia, porque parece que soy el enemigo de todo el mundo y eso no es así", pide el deportista.

Deferr niega rotundamente los hechos

Deferr se describe como una persona autocrítica: "Creo que soy una persona que no peca de ocultar sus problemas o de reconocer sus errores cuando los comete". Además, niega los hechos denunciados: "Lo que no puedo hacer es asumir y reconocer algo que no es cierto". "Yo desde ahora no voy a hacer más comunicados, ni voy a hablar con nadie hasta tener más información", añade el medallista.

Antes de acabar, Deferr vuelve a hacer hincapié en su inocencia: "Lo que sí quiero dejaros muy claro es, primero, que yo soy inocente y eso lo tengo clarísimo, por eso estoy tranquilo". Por último, finaliza agradeciendo a quienes le han apoyado: "Por otro lado, quiero daros las gracias por todas las miles y miles de muestras de cariño que he recibido desde que salió la noticia. Ha sido abrumador todo el apoyo que he recibido. Confiad en mí, porque todo se aclarará".