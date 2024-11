Atresmedia suspende el estreno de 'El gran salto' por acusaciones de abuso sexual contra Gervasio Deferr

Por Pablo Fernández Pérez |

A comienzos de noviembre, Atresmedia anunció su inesperada decisión de aplazar el estreno de 'El gran salto', su serie sobre Gervasio Deferr producida en colaboración con Diagonal TV. Un mes antes, en el marco del Festival de San Sebastián se había comunicado que el lanzamiento tendría lugar el 17 de noviembre a través de Atresplayer, pero, sin mediar explicación, se optó por suspenderlo y adelantar 'La sombra de la tierra' al 24 de noviembre para cubrir ese vacío. Semanas después de ese movimiento de fichas, El País ha esclarecido la situación: el exgimasta ha sido acusado de haber cometido abusos sexuales cuando todavía estaba en activo.

Óscar Casas en 'El gran salto'

Según expone la víctima,, cuando ella era menor. Allí ingresó Deferr a comienzos de los noventa, cuando era adolescente, y salió cuando dejó su carrera deportiva en 2011.. Además,

En cualquier caso, los delitos ya habrían prescrito, por ello no se ha denunciado. Según afirma el abogado al medio citado previamente, "es exponerse para algo que acabaría archivado y sin castigo. Pero tenemos conocimiento de mínimo dos casos más". No obstante, desde el lado de la afectada quisieron ponerse en contacto con el equipo de la serie, por lo que avisaron a finales de octubre a Diagonal TV de los supuestos hechos. Entonces, la productora organizó una reunión con el abogado de la presunta víctima y con los servicios jurídicos de Atresmedia, y se decidió posponer sine die el lanzamiento.

"Entendíamos que tenían un producto hecho y entendíamos también que querían rentabilizarlo, pero considerábamos que debían saber una parte de la historia que no se conocía y de la que pensábamos que no habían tenido conocimiento antes", apunta el abogado. Por su parte, Atresmedia afirma que "la decisión preventiva se tomó antes de que la presunta víctima revelara los hechos a El País, respetando sus tiempos y su voluntad de permanecer en el anonimato, y en base a la responsabilidad y sensibilidad que Atresmedia y Diagonal TV mantienen con todas las víctimas de abusos, sin perjuicio del derecho a la prescunción de inocencia de Gervasio Deferr".

De hecho, cabe recordar que tanto Deferr como el protagonista de la serie, Óscar Casas, tenían previsto acudir a 'El hormiguero' el jueves 31 de octubre para presentar 'El gran salto', pero su aparición fue cancelada. En aquel momento, se aludió a la reprogramación de la entrevista a Belén Esteban, que tuvo que moverse a ese día por la tragedia de la DANA.

La respuesta de Gervasio Deferr

En la misma pieza de El País, Gervasio Deferr se muestra desconcertado ante esta situación: "A mí no me ha llegado nada, a mí nadie me ha notificado nada, ni me ha llegado nada de ningún lado. No sé nada de nada, a mí nadie me ha dicho nada, no sé de qué me hablas ni de dónde sale la información, no tengo ni idea (...) Yo estoy entrenando y ya está", sentencia el medallista.