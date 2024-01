Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En la tercera gala de 'GH Dúo 2', la organización quiso darle una vuelta a las nominaciones y propuso una nueva dinámica. Cada una de las parejas debía decidir quién de los dos se ponía en la palestra y quién podía continuar una semana más en el programa. Gracias a esta mecánica, los espectadores han podido observar cómo son las relaciones de cada uno de los dúos y, además, el programa ha conseguido generar conflictos.

Ana María Aldón en 'GH Dúo 2'

La decisión de Ana María Aldón Marc Florensa ha revolucionado Guadalix, puesto que Mayka Rivera : "Has dicho en la piscina que Ana María te dio a elegir entre salir los dos o tú solo". Sin embargo,llamando "falsos" a sus compañeros.

Todo este conflicto se ha podido resolver en 'GH Dúo: El debate' gracias a que Ion Aramendi les ha mostrado las imágenes de lo que pasó realmente. En ellas, se ve a Marc Florensa explicándole a sus compañeros que Ana María Aldón no concebía la posibilidad de salir nominada. Además, el programa ha querido enseñarles el vídeo en el que se ve a los dos participantes tomando la decisión.

Sus compañeros ven a Ana María Aldón presionado a Marc Florensa

En las imágenes, se observa a la diseñadora comentándole a su compañero que quiere seguir en 'GH Dúo': "Marc, yo no me quiero ir. Venga, Marc, que no me quiero ir". Después de ver el vídeo, Mayka Rivera ha confirmado que, aunque Ana María Aldón no dijese que o salía Marc Florensa nominado o salían los dos, sí que ha visto a la diseñadora ejercer presión sobre su compañero: "Aunque no lo haya dicho, la presión la he visto". A su vez, otros concursantes como Asraf Beno y Elena Rodríguez también han percibido que la colaboradora no le dejaba mucho margen de maniobra al representante.