La noche del jueves 25 de enero, los espectadores de 'GH Dúo 2' convirtieron a Finito en el segundo expulsado de la edición. Como cada semana, además, el resto de sus compañeros vivieron una nueva ronda de nominaciones, totalmente distinta a lo habitual, que puso el futuro de Lucía Sánchez, Manu González, Marta López, Marc Florensa y Asraf Beno en manos de la audiencia, la cual verá una doble expulsión, como anunció Marta Flich en los últimos minutos de la gala, el próximo jueves.

Con unos concursantes que le habían estado dando muchas vueltas al reparto de puntos de cara a las nominaciones de la tercera gala,para exponer a los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra: en esta ocasión,y cuál se libraba del "peligro". En el caso del trío formado por Mayka Rivera , Sánchez y González, quienes fueron los encargados de inaugurar la ronda, solo uno de ellos se libró de la nominación.

Aunque al principio los tres se mostraron bastante reticentes a jugarse su concurso, los dos últimos cedieron a la lógica de Rivera, quien les recordó los bajos porcentajes con los que se habían salvado, y se convirtieron en los dos primeros nominados. En el caso de la pareja formada por López y Efrén Reyero, la zamorana no dudó en dar un paso hacia la nominación, con un compañero que apenas puso mucho empeño en ocupar su lugar a pesar de asegurarlo en voz alta. "No me importa exponerme ante la audiencia. Es una forma de protegerle", argumentó López, después de asegurar que "no me quiero ir".

Ana María, la única sin probar la nominación

Menos claro lo tuvieron Ana María Aldón y Florensa, quienes parecieron nada dispuestos a arriesgarse a ser expulsados hasta que, con la presión de la cuenta atrás, el segundo acabó por ofrecerse voluntario ante una compañera que no dejó de insistir en que "no me quiero ir" y se convertía en la única concursante que aún no había probado la nominación. En el caso de Elena Rodríguez y Beno, ocurría todo lo contrario: ambos se mostraban más que dispuestos a ser el nominado de la pareja.

Finalmente, apelando a lo mal que se sentiría si su compañera se la jugaba, el ceutí ganó el tira y afloja y sumó su segunda nominación. Keroseno e Ivana Icardi, nueva pareja tras la marcha de Luca Onestini y Finito, fueron los encargados de cerrar las nominaciones poniendo en peligro a la argentina, con el argumento de que se había librado esa semana. No obstante, a pesar de su dilema, la pareja venció en el juego de la gala, que otorgaba la salvación, por lo que Icardi se libró de acompañar al resto de nominados.