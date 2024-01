Por Beatriz Prieto |

La segunda edición de 'GH Dúo' sumó su tercera gala semanal el jueves 25 de enero, en Telecinco, con Finito, Keroseno y Mayka Rivera como nominados definitivos, tras la salvación previa de Lucía Sánchez y Manu González. Los tres concursantes se enfrentaban así a la posibilidad de ser el segundo expulsado de la edición, detrás de Luca Onestini, puesto que ocupó finalmente Finito.

Mayka, Finito y Keroseno antes de conocer al segundo expulsado de 'GH Dúo 2'

, después de que el programa mostrara su reparto con un 29%, un 50% y un 21%, a pesar de que luego fueron actualizando con decimales incluidos. Finalmente, en la última tanda pasadas las once de la noche,, antes de conocer la decisión de la audiencia. "Nunca voy a perder la fe ni la esperanza, así que confío en que nos entiendan y apoyen", confesaba Finito, unas horas antes de conocer su expulsión.

Por su parte, Keroseno reconoció que "llevo todo el día con muchas ganas de llorar", antes de hacer referencia a su hermano: "Esto lo estoy viviendo con muchísima emoción y me daría mucha pena tener que abandonar el sueño de mi vida, pero me daría aún más pena tener que separarme de la persona más importante de mi vida y el pilar que ha hecho que sea quien soy". "Es una nominación muy decisiva para mí, porque justo me enfrento a las dos personas que quieren verme fuera, pero estoy tranquila, bien. He sido como soy y me iría tranquila", declaraba por su parte Rivera, con la esperanza de ser "salvada esta noche".

Keroseno se convierte en el 1e salvado de la noche 💥 #GHDúoGala3 pic.twitter.com/rgrvGntzfw — Gran Hermano (@ghoficial) January 25, 2024

¡Así ha sido el recibimiento de la casa a Keroseno! #GHDúoGala3 pic.twitter.com/dIdGNAt4W9 — Gran Hermano (@ghoficial) January 25, 2024

Mayka es recibida en la casa mientras Keroseno descubre que su hermano no se ha salvado #GHDúoGala3 pic.twitter.com/WaMYuXPzoS — Gran Hermano (@ghoficial) January 25, 2024

Keroseno y Finito se despiden entre lágrimas 💔



🔁 Estoy mal, quería que siguieran juntos

❤️ No soy de su team#GHDúoGala3 pic.twitter.com/UZgw3sAhJK — Gran Hermano (@ghoficial) January 25, 2024

"Que Keroseno siga me quita un peso de encima"

Keroseno fue el primero de los nominados en conocer su salvación, la cual celebró por todo lo alto: "Sé que a veces puedo ser mala, pero os aseguro que no soy mala persona. He venido a disfrutar, darlo todo y ser yo misma". "Estoy nerviosa, pero me lo esperaba", admitió Rivera, sorprendida ante el porcentaje más alto. "Que Keroseno siga me quita un peso de encima, porque se lo merece más que nadie", manifestaba Finito.

El concursante volvió a repetir unas palabras muy parecidas sobre su hermano tras conocer su expulsión definitiva, hasta el punto de que incluso apostó por la posibilidad de que fuera el ganador. "Lo que ha durado, me ha servido y quedará en mi recuerdo", declaró Finito, consciente de que Keroseno no se tomaría muy bien su expulsión. De hecho, el andaluz se derrumbó al ver el regreso de Rivera a la casa, tras lo cual pudo despedirse de un tranquilo Finito, que le infundió ánimos antes de poner rumbo a plató.