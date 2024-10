Por Redacción |

Javier Mouzo ha aprovechado las que podrían ser sus últimas horas en la casa de Guadalix de la Sierra atreviéndose con un cambio radical en su peinado. El concursante de 'Gran Hermano 19' está en la palestra junto a Juan Luis Quintana y la expulsión de alguno de los dos se resolverá en la noche del 10 de octubre de 2024.

Javier se tiñe de rubio en 'Gran Hermano 19'

Antes de que la audiencia decida quién debe ser el primer concursante expulsado de la edición, ya que Elsa Mateos Maite Benítez se quedaron fuera del casting oficial, el marido de, aprovechando que había sobrado de la sesión de peluquería de su mujer.

Con una primera decoloración, el cantante de orquesta ha quedado con un rubio pollo más bien anaranjado, por lo que Vanessa y él han decidido repetir el proceso con una segunda decoloración, para intentar llegar a un rubio más platino o ceniza, tal y como el que lleva la gallega, según ella.

Las reacciones al cambio de look de Javi

"Mi madre Javi, quedaste muy mal, te veo muy raro", reaccionaba su mujer. "Qué va, no ha quedado mal, no es rubio, es naranja", decía Daniela Cano. "A mí no me disgusta, pareces muy joven", añadía Violeta Crespo, coincidiendo con Daniela en que no le disgustaba el resultado tras la primera decoloración.