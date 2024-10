Por Beatriz Prieto |

La quinta gala de 'Gran Hermano', celebrada el jueves 3 de octubre, vivió el fin del concurso de Maite Benítez, al ser la menos votada entre todos sus compañeros para formar parte del casting final. La cántabra ponía rumbo así al plató, donde se reencontró con Jorge Javier Vázquez, quien se mostró de lo más crítico con su concurso desde el primer minuto, hasta el punto de que el presentador salió a recibirla al coche para lanzarle un breve pero contundente juicio.

Maite y Jorge Javier, cara a cara en la quinta gala de 'Gran hermano 19'

, adelantó el catalán. Ya en plató, Vázquez comentó que "te he visto muy pocos rasgos de humanidad en la casa. Era inexistente", algo que. El presentador se lanzó entonces a explayarse más: "Para la audiencia, incluido para mí, has sido una gran decepción.y un empecinamiento en decir 'yo soy así' y no escuchar a absolutamente a nadie".

"Yo me considero una persona honrada, pura, humilde y sincera", se limitó a decir Maite. "Vas a ver cómo ha sido tu participación en la casa. Ojalá cambie la percepción que sientes hacia ti", deseó Vázquez. El programa emitió un recopilatorio de las faltas de respeto y malas contestaciones de la cántabra hacia Óscar Landa después de que el presentador señalara que "tus actitudes hacia él, estuvieron en el límite". A pesar de las imágenes, la expulsada defendió que "se ve lo que se quiere ver. Acción-reacción. Una pequeña parte de mí, al lado del corazón que tengo". "'Gran Hermano' es convivencia también, ¿qué clase de convivencia se puede generar con comportamientos así?", cuestionó Vázquez. "Lo que ha tenido él conmigo", insistió Maite.

"Nadie se merece ese juicio"

Ante la postura de la cántabra, el presentador opinó que "feo lo tuyo y lo de todos los que te reían las gracias, que te han llevado a esa debacle de concurso". "Si hubiera habido alguien que de verdad te quisiera, te hubiese sentado y dicho 'Maite, no', tú ahora estarías dentro", apostó Vázquez, para después abordar los comentarios "despiadados" que la expulsada había lanzado contra Violeta Crespo a sus espaldas, por su relación con Edi Insua. En esa ocasión, Maite sí que pidió "disculpas por la frase hecha" con la que había tachado a la manchega de "perra": "Con el tiempo, sinceramente he podido pensar eso porque me lo he creído".

Así ha sido la entrada de Maite a plató 💥 #GHGala5 pic.twitter.com/7lwnT2hUdc — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2024

Jorge a Maite: "Feo lo tuyo y feos todos los que te reían las gracias"



🔁 Dilo tata

❤️ He aplaudido hasta con las orejas #GHGala5 pic.twitter.com/I2OSxRjmHd — Gran Hermano (@ghoficial) October 3, 2024

Así se ha despedido Maite de sus compañeros 🥲 #GHGala5 pic.twitter.com/6qfKqxmERu — Gran Hermano (@ghoficial) October 4, 2024

"Nadie se merece ese juicio que le hicisteis en la habitación tú y todos los que estabais allí", le reprochó Vázquez, momento en el que Maite argumentó que "lo que sobra en esa casa es tiempo. Todos hablamos de todos". Lejos de convencer al presentador, la cántabra se llevó otro toque: "No te aferres a eso, porque no vamos a encontrar en la casa comentarios como los que has hecho tú de muchos". Ya en la recta final, Maite se despidió de sus compañeros y evitó dirigirse tanto a Óscar como a Violeta. "No has sido capaz de desprenderte de tu coraza, de tu armadura, rendirte y decir: 'Qué mal lo he hecho'. En cualquier caso, 'Gran Hermano' es un concurso, pero es una grandísima oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Aprovéchala", manifestó el presentador.