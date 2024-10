Por Fernando S. Palenzuela |

En la noche del 8 de octubre, 'Gran Hermano: Límite 48 horas' dio a conocer qué dos concursantes se enfrentarían a la expulsión tan solo dos días después. Vanessa recibió la salvación por parte de Silvia gracias al poder del "Big Bro". Por tanto, quedaba por saber si Juan, Javier o Jorge podrían respirar tranquilos por unas horas.

Cristina, madre de Juan, en 'Gran hermano: Límite 48 horas'

Después de que Jorge Javier Vázquez comunicara que Juan seguía nominado, dieron paso a un vídeo en el que Daniela mostraba su descontento con su compañero. Tras este, el presentador recuperaba la palabra: ", ¿verdad?". El catalán daba paso a Albert Infante , pero recibía la réplica de Cristina, la madre de Juan: "...".

Las palabras de la defensora dejaban cortado a Vázquez: "Sí, perdón, perdón. Me habían apuntado de dirección". No obstante, este recuperaba rápidamente la compostura y lo llevaba al humor para aliviar tensiones: "Pero espera, vas a hablar después de Albert ahora. Te iba a dar la palabra, pero lo voy a hacer ahora con Albert. ¿Sabes qué pasa? Que me gusta llevar la contra".

La madre de Juan habla

Después de la intervención cómica de Albert, Jorge Javier Vázquez le daba la palabra a Cristina: "Atención, ahora la madre de Juan. Nos has cortado el rollo". "¿Os he cortado el rollo? A mí me lo llevan cortando todo el mes", se defendía ella. El presentador replicaba que cuando ha querido hablar ha podido hacerlo y que nunca le había pedido permiso. "Sí, es verdad. Tampoco sabía si se podía o no se podía, pero es verdad que cuando salen nominados o están en el jacuzzi es 'a la madre de'. Pero es que Juan Luis sale nominado y ni siquiera es 'a la madre de Juan, que está nominado. ¿Qué te parece?' por lo menos", expresaba indignada.

Después de que la madre del concursante pudiera defender a su hijo de las palabras de Daniela y de la falsedad de la que acusaba a la mayor parte de los habitantes de Guadalix, Vázquez apuntaba: "Estarás contenta". Sin embargo, Cristina agradecía con sorna a 'Gran hermano' haber podido hablar al fin. "Es que está nominado toda la semana y, ¿ni una vez se me ha dado la palabra porque no está en el jacuzzi?, ¿porque no está en el edredoning?", finalizaba la portavoz.